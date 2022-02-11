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Лайф публикует видео: Строительные леса обрушились на парковке Госдумы

Инцидент произошёл у реконструируемого комплекса зданий городской усадьбы Сушкиных и Маттейсена XIX века.

11 февраля, 09:13

Во внутреннем дворе Государственной думы в Георгиевском переулке в Москве обрушились строительные леса. Кадры с места публикует телеграм-канал SHOT.

Обрушение строительных лесов на парковке Госдумы. Видео © SHOT

По данным РБК, в результате повреждён автомобиль Управделами президента, машина относится к так называемому депутатскому развозу.

Леса были расположены на фасадной стене реконструируемого комплекса зданий городской усадьбы Сушкиных и Маттейсена XIX века.

Последствия обрушения крыши школы в подмосковном Ашукине сняли с коптера

Последствия обрушения крыши школы в подмосковном Ашукине сняли с коптера

А ранее в подмосковном посёлке Ашукино в двухэтажной школе обрушилась крыша в актовом зале общей площадью около 700 квадратных метров.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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