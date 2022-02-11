"Хотелось золото": Жена Большунова поделилась эмоциями от серебра мужа на Олимпиаде
Ранее спортсмен завоевал вторую награду на Играх, став вторым в гонке на 15 километров.
Супруги Анна Жеребятьева и Александр Большунов. Фото © Instagram / san_sanych_bolshunov
Жена российского лыжника Александра Большунова Анна поделилась в беседе с Лайфом первыми эмоциями после серебряной гонки нашего спортсмена на Олимпиаде в Пекине.
"Я с родителями моими переживала и болела. Спасибо за поздравление. Знаете, 50 на 50. И рад призовому месту, и хотелось золота конечно. Он сейчас переодевается и на пресс-конференцию уходит", — сказала жена спортсмена.
Ранее Александр Большунов завоевал свою вторую медаль на Олимпиаде в Пекине, став вторым в гонке на 15 километров с раздельным стартом.
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