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"Хотелось золото": Жена Большунова поделилась эмоциями от серебра мужа на Олимпиаде

Ранее спортсмен завоевал вторую награду на Играх, став вторым в гонке на 15 километров.

11 февраля, 08:56

Супруги Анна Жеребятьева и Александр Большунов. Фото © Instagram / san_sanych_bolshunov

Жена российского лыжника Александра Большунова Анна поделилась в беседе с Лайфом первыми эмоциями после серебряной гонки нашего спортсмена на Олимпиаде в Пекине.

"Я с родителями моими переживала и болела. Спасибо за поздравление. Знаете, 50 на 50. И рад призовому месту, и хотелось золота конечно. Он сейчас переодевается и на пресс-конференцию уходит", — сказала жена спортсмена.

Новая медаль России: Лыжник Большунов завоевал серебро в гонке на 15 км на Олимпиаде в Пекине

Новая медаль России: Лыжник Большунов завоевал серебро в гонке на 15 км на Олимпиаде в Пекине

Ранее Александр Большунов завоевал свою вторую медаль на Олимпиаде в Пекине, став вторым в гонке на 15 километров с раздельным стартом.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев
Юлия Архипова
Юлия Архипова

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