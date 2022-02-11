"Хотелось золото": Жена Большунова поделилась эмоциями от серебра мужа на Олимпиаде

Жена российского лыжника Александра Большунова Анна поделилась в беседе с Лайфом первыми эмоциями после серебряной гонки нашего спортсмена на Олимпиаде в Пекине.

"Я с родителями моими переживала и болела. Спасибо за поздравление. Знаете, 50 на 50. И рад призовому месту, и хотелось золота конечно. Он сейчас переодевается и на пресс-конференцию уходит", — сказала жена спортсмена.