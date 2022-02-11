Политолог Светов объяснил призыв Байдена к американцам срочно покинуть Украину
По его мнению, ничего нового в заявлении хозяина Овального кабинета не было, это ещё один залп в рамках информационной войны, которую ведёт Запад.
Джо Байден. Фото © Twitter / President Biden
Президент США Джо Байден призвал американцев немедленно покинуть Украину, так как не намерен посылать туда войска и в случае чего он не сможет защитить граждан вооружённым путём, объяснил в беседе с Лайфом политолог Юрий Светов.
"Перед этим [заявлением] Байден сказал жёстко, что американские войска не будут посланы на Украину, даже если случится, как они утверждают, вторжение России. Он сказал, что столкновение русских и американцев означает новую мировую войну, а раз так, то, заботясь о безопасности своих граждан, он им сказал: "Ребята, думайте сами, покидайте территорию Украину. Случись что, мы не сможем вас защитить вооружённым путем", — пояснил Светов.
Он отметил, что нагнетание обстановки вокруг Украины со стороны США отрицать бессмысленно. Если произойдёт какая-то коллизия, то пострадают американские граждане, этого они не простят своему президенту, убеждён политолог. При этом, по его словам, ничего нового в заявлении Байдена нет, речь об эвакуации идёт достаточно давно и в рамках этой информационной войны просто прозвучал ещё один залп.
Напомним, в конце января Госдеп разрешил части сотрудников Посольства США в Киеве покинуть Украину с семьями. Великобритания вслед за Вашингтоном начала эвакуацию дипломатов из Киева. Правительство Австралии рекомендовало своим гражданам покинуть территорию Незалежной, а также воздержаться от поездок туда в ближайшее время. Кроме того, МИД Украины заявил о планах Германии эвакуировать часть сотрудников посольства в Киеве. Глава МИД России Сергей Лавров допустил, что Россия может последовать примеру иностранных коллег и посоветовать части своих дипломатов покинуть Украину.
Комментариев: 0