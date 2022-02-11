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Политолог Светов объяснил призыв Байдена к американцам срочно покинуть Украину

По его мнению, ничего нового в заявлении хозяина Овального кабинета не было, это ещё один залп в рамках информационной войны, которую ведёт Запад.

11 февраля, 08:59
<p>Джо Байден. Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/POTUS" target="_blank" rel="noopener noreferrer">President Biden</a></p>

Джо Байден. Фото © Twitter / President Biden

Президент США Джо Байден призвал американцев немедленно покинуть Украину, так как не намерен посылать туда войска и в случае чего он не сможет защитить граждан вооружённым путём, объяснил в беседе с Лайфом политолог Юрий Светов.

"Перед этим [заявлением] Байден сказал жёстко, что американские войска не будут посланы на Украину, даже если случится, как они утверждают, вторжение России. Он сказал, что столкновение русских и американцев означает новую мировую войну, а раз так, то, заботясь о безопасности своих граждан, он им сказал: "Ребята, думайте сами, покидайте территорию Украину. Случись что, мы не сможем вас защитить вооружённым путем", пояснил Светов.

Он отметил, что нагнетание обстановки вокруг Украины со стороны США отрицать бессмысленно. Если произойдёт какая-то коллизия, то пострадают американские граждане, этого они не простят своему президенту, убеждён политолог. При этом, по его словам, ничего нового в заявлении Байдена нет, речь об эвакуации идёт достаточно давно и в рамках этой информационной войны просто прозвучал ещё один залп.

Байден вслед за Госдепом призвал американцев немедленно покинуть Украину

Байден вслед за Госдепом призвал американцев немедленно покинуть Украину

Напомним, в конце января Госдеп разрешил части сотрудников Посольства США в Киеве покинуть Украину с семьями. Великобритания вслед за Вашингтоном начала эвакуацию дипломатов из Киева. Правительство Австралии рекомендовало своим гражданам покинуть территорию Незалежной, а также воздержаться от поездок туда в ближайшее время. Кроме того, МИД Украины заявил о планах Германии эвакуировать часть сотрудников посольства в Киеве. Глава МИД России Сергей Лавров допустил, что Россия может последовать примеру иностранных коллег и посоветовать части своих дипломатов покинуть Украину.

Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева
Юлия Архипова
Юлия Архипова

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