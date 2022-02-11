Политолог Светов объяснил призыв Байдена к американцам срочно покинуть Украину

Президент США Джо Байден призвал американцев немедленно покинуть Украину, так как не намерен посылать туда войска и в случае чего он не сможет защитить граждан вооружённым путём, объяснил в беседе с Лайфом политолог Юрий Светов.

"Перед этим [заявлением] Байден сказал жёстко, что американские войска не будут посланы на Украину, даже если случится, как они утверждают, вторжение России. Он сказал, что столкновение русских и американцев означает новую мировую войну, а раз так, то, заботясь о безопасности своих граждан, он им сказал: "Ребята, думайте сами, покидайте территорию Украину. Случись что, мы не сможем вас защитить вооружённым путем", — пояснил Светов.