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В Мытищах школьник ударил ножом 13-летнего одноклассника за замечание

Следователям предстоит выяснить, как ученику удалось пронести холодное оружие в учебное заведение.

11 февраля, 09:12

Фото © Pixabay

Школьник ударил ножом 13-летнего одноклассника в подмосковных Мытищах в ходе ссоры, мальчик находится на ИВЛ. Об этом сообщила представитель Главного следственного управления СКР по Московской области Ольга Врадий.

"10 февраля в школе в учебной аудитории между двумя учениками произошёл конфликт, в ходе которого один ударил другого ножом в область ключицы. Пострадавший доставлен в медицинское учреждение", — уточнила Врадий предварительную версию следствия.

По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, мальчика подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких. Он находится в стабильном состоянии. При этом собеседник агентства говорит, что конфликт произошёл из-за замечания. Подросток оскорбил одноклассника в ответ и ударил раскладным ножом в плечо.

В произошедшем разбирается СК и прокуратура. Опрошены очевидцы, сотрудники школы и родители подростков. Следователям предстоит выяснить, как ученику удалось пронести нож.

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Ранее сообщалось, что в Бахчисарайском районе Крыма двое подростков 16 и 13 лет договорились задушить девочку из той же школы, где сами учились. Они заранее приготовили верёвку и заманили 13-летнюю школьницу на задний двор учебного заведения, где напали на неё. Когда девочка потеряла сознание, подростки сбежали, решив, что она мертва. Полиция возбудила уголовное дело.

Авторы
Андрей Бражников
Андрей Бражников

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