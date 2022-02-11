В Мытищах школьник ударил ножом 13-летнего одноклассника за замечание

Школьник ударил ножом 13-летнего одноклассника в подмосковных Мытищах в ходе ссоры, мальчик находится на ИВЛ. Об этом сообщила представитель Главного следственного управления СКР по Московской области Ольга Врадий.

"10 февраля в школе в учебной аудитории между двумя учениками произошёл конфликт, в ходе которого один ударил другого ножом в область ключицы. Пострадавший доставлен в медицинское учреждение", — уточнила Врадий предварительную версию следствия.

По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, мальчика подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких. Он находится в стабильном состоянии. При этом собеседник агентства говорит, что конфликт произошёл из-за замечания. Подросток оскорбил одноклассника в ответ и ударил раскладным ножом в плечо.

В произошедшем разбирается СК и прокуратура. Опрошены очевидцы, сотрудники школы и родители подростков. Следователям предстоит выяснить, как ученику удалось пронести нож.