Министр обороны Великобритании прибыл в Москву на переговоры с Шойгу

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес прибыл сегодня в Москву с целью переговоров с главой Минобороны России Сергеем Шойгу, говорится в сообщении, размещённом в телеграм-канале Посольства Великобритании в Москве.

"Министр обороны Великобритании Бен Уоллес прибыл с официальным визитом в Москву, где проведёт переговоры с министром обороны РФ Сергеем Шойгу, а также возложит цветы к Могиле Неизвестного Солдата", — рассказали в диппредставительстве.

Ранее в Москве с визитом побывала глава МИД Британии Лиз Трасс. 10 февраля она провела переговоры с Сергеем Лавровым. После встречи российский министр выразил сожаление, что Трасс на все аргументы отвечала одно: Москва должна отвести свои войска от границ на собственной территории. В ходе беседы глава МИД Британии немного оконфузилась, заявив, что "Великобритания никогда не признает суверенитет России над этими областями". Позже Трасс объяснилась за ошибку.