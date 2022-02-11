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Министр обороны Великобритании прибыл в Москву на переговоры с Шойгу

В ходе своего визита Уоллес собирается возложить цветы к Могиле Неизвестного Солдата.

11 февраля, 10:12
<p>Глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес и министр обороны РФ Сергей Шойгу. Фото © ТАСС / Zuma / Вадим Савицкий / Пресс-служба Минобороны РФ</p>

Глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес и министр обороны РФ Сергей Шойгу. Фото © ТАСС / Zuma / Вадим Савицкий / Пресс-служба Минобороны РФ

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес прибыл сегодня в Москву с целью переговоров с главой Минобороны России Сергеем Шойгу, говорится в сообщении, размещённом в телеграм-канале Посольства Великобритании в Москве.

"Министр обороны Великобритании Бен Уоллес прибыл с официальным визитом в Москву, где проведёт переговоры с министром обороны РФ Сергеем Шойгу, а также возложит цветы к Могиле Неизвестного Солдата", — рассказали в диппредставительстве.

Глава Минобороны Британии планирует встретиться с Шойгу 11 февраля

Глава Минобороны Британии планирует встретиться с Шойгу 11 февраля

Ранее в Москве с визитом побывала глава МИД Британии Лиз Трасс. 10 февраля она провела переговоры с Сергеем Лавровым. После встречи российский министр выразил сожаление, что Трасс на все аргументы отвечала одно: Москва должна отвести свои войска от границ на собственной территории. В ходе беседы глава МИД Британии немного оконфузилась, заявив, что "Великобритания никогда не признает суверенитет России над этими областями". Позже Трасс объяснилась за ошибку.

Авторы
Виктория Чудакова
Виктория Чудакова

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