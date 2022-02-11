Опять мимо наград: Российские биатлонистки снова остались без медалей на Олимпиаде в Пекине
Наши спортсменки не сумели показать точную стрельбу, оставшись за пределами тройки лучших.
Кристина Резцова. Фото © Getty Images / Baron
Российские биатлонистки не сумели завоевать медали в спринте на 7,5 км в рамках Олимпиады в Пекине.
Победу одержала норвежка Марте Олсбю-Ройселанн, которая сумела без промахов преодолеть два огневых рубежа. Чистая стрельба позволила оказаться на подиуме и Эльвире Оберг из Швеции, ставшей второй. Бронзу завоевала итальянка Доротея Вирер.
Лучшей из наших вновь стала Кристина Резцова, которая с двумя промахами финишировала шестой, проиграв победителю более минуты. Ульяна Нигматуллина также промазала дважды и заняла 13-е место, Ирина Казакевич — 20-я с одним промахом, Светлана Миронова с тремя ошибками расположилась в пятом десятке финишного протокола.
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