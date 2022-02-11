Опять мимо наград: Российские биатлонистки снова остались без медалей на Олимпиаде в Пекине

Российские биатлонистки не сумели завоевать медали в спринте на 7,5 км в рамках Олимпиады в Пекине.

Победу одержала норвежка Марте Олсбю-Ройселанн, которая сумела без промахов преодолеть два огневых рубежа. Чистая стрельба позволила оказаться на подиуме и Эльвире Оберг из Швеции, ставшей второй. Бронзу завоевала итальянка Доротея Вирер.