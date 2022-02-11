Большунов стал рекордсменом России и СССР по числу олимпийских наград среди лыжников

До этого лучшее достижение принадлежало Николаю Зимятову, который на Играх 1980 и 1984 годов сумел завоевать четыре золотые и одну серебряную медаль. Что же касается Большунова, то после второго места в заезде на 15 километров у него шесть наград с Олимпиад.