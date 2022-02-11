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Большунов стал рекордсменом России и СССР по числу олимпийских наград среди лыжников

До этого лучшее достижение принадлежало Николаю Зимятову, который брал на Играх в разные годы пять наград.

11 февраля, 09:23

Александр Большунов. Фото на обложке © ТАСС / Сергей Бобылев

Лыжник Александр Большунов побил рекорд России и СССР по количеству олимпийских наград в этом виде спорта.

До этого лучшее достижение принадлежало Николаю Зимятову, который на Играх 1980 и 1984 годов сумел завоевать четыре золотые и одну серебряную медаль. Что же касается Большунова, то после второго места в заезде на 15 километров у него шесть наград с Олимпиад.

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Ранее Александр Большунов завоевал свою вторую медаль на Олимпиаде в Пекине, став вторым в гонке на 15 километров с раздельным стартом.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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