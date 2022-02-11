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Песков жёстко ответил на угрозы USADA применить "акт Родченкова" из-за Валиевой

Представитель Кремля предложил не спешить и дождаться официального решения МОК, после чего делать выводы.

11 февраля, 10:07
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<p>Дмитрий Песков. Фото © ТАСС / Михаил Метцель</p>

Дмитрий Песков. Фото © ТАСС / Михаил Метцель

Москва не признаёт трансграничное применение американского законодательства, в том числе в спорте. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова главы USADA, что США могут наказать россиян, причастных к делу фигуристки Камилы Валиевой, согласно "акту Родченкова".

"Вы знаете, что какие-то трансграничные применения американского законодательства — это то, с чем мы категорически не согласны, касается это спорта или ещё чего-то. И здесь никакого сотрудничества быть не может", — отметил Песков.

Представитель Кремля добавил, что пока рано делать выводы, нужно дождаться, когда МОК официально обнародует своё решение, завершив разбирательство.

Журова увидела одну странность в ситуации с "допингом" Валиевой

Журова увидела одну странность в ситуации с "допингом" Валиевой

Ранее официально стало известно, что в допинг-пробе Валиевой было обнаружено запрещённое вещество триметазидин. Спортсменку отстранили, но она опротестовала решение и РУСАДА разрешило ей продолжить выступления на Олимпиаде в Пекине. Однако после этого Международный олимпийский комитет подал протест. Его рассмотрением займётся выездная панель CAS в Пекине до 15 февраля. Позже глава антидопинговой службы США (USADA) Трэвис Тайгарт заявил, что часть россиян могут привлечь к уголовной ответственности в Штатах по "закону Родченкова" из-за истории с Валиевой.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми

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