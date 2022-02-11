Песков жёстко ответил на угрозы USADA применить "акт Родченкова" из-за Валиевой
Представитель Кремля предложил не спешить и дождаться официального решения МОК, после чего делать выводы.
Дмитрий Песков. Фото © ТАСС / Михаил Метцель
Москва не признаёт трансграничное применение американского законодательства, в том числе в спорте. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова главы USADA, что США могут наказать россиян, причастных к делу фигуристки Камилы Валиевой, согласно "акту Родченкова".
"Вы знаете, что какие-то трансграничные применения американского законодательства — это то, с чем мы категорически не согласны, касается это спорта или ещё чего-то. И здесь никакого сотрудничества быть не может", — отметил Песков.
Представитель Кремля добавил, что пока рано делать выводы, нужно дождаться, когда МОК официально обнародует своё решение, завершив разбирательство.
Ранее официально стало известно, что в допинг-пробе Валиевой было обнаружено запрещённое вещество триметазидин. Спортсменку отстранили, но она опротестовала решение и РУСАДА разрешило ей продолжить выступления на Олимпиаде в Пекине. Однако после этого Международный олимпийский комитет подал протест. Его рассмотрением займётся выездная панель CAS в Пекине до 15 февраля. Позже глава антидопинговой службы США (USADA) Трэвис Тайгарт заявил, что часть россиян могут привлечь к уголовной ответственности в Штатах по "закону Родченкова" из-за истории с Валиевой.
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