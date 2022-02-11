Песков жёстко ответил на угрозы USADA применить "акт Родченкова" из-за Валиевой

Москва не признаёт трансграничное применение американского законодательства, в том числе в спорте. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова главы USADA, что США могут наказать россиян, причастных к делу фигуристки Камилы Валиевой, согласно "акту Родченкова".

"Вы знаете, что какие-то трансграничные применения американского законодательства — это то, с чем мы категорически не согласны, касается это спорта или ещё чего-то. И здесь никакого сотрудничества быть не может", — отметил Песков.