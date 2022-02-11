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Песков назвал оговоркой слова главы МИД Британии о "нероссийских" Воронеже и Ростове

То же самое касается и постпреда США при ООН Линды Томас-Гринфилд, которая перепутала Донбасс с Крымом.

11 февраля, 10:01
<p>Пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков. Фото © <a href="http://kremlin.ru/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">kremlin.ru</a></p>

Пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков. Фото © kremlin.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на слова главы МИД Великобритании Лиз Трасс, ранее отказавшейся признавать суверенитет РФ над Воронежской и Ростовской областями.

"Давайте всё-таки оговорки называть оговорками. И давайте надеяться до последнего, что речь идёт об оговорках. Но то, что, действительно, ведущие действующие лица мировой дипломатии испытывают проблемы с прочтением очень короткого и предельно чёткого действия Минского комплекса мер, это очевидно", — сказал он журналистам.

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При этом он упомянул, что вчера безрезультатно завершилась очередная встреча политсоветников "нормандской четвёрки". А также выразил сожаление, что это реальность, в которой приходится работать и отстаивать свою позицию. По его словам, в данном случае одна надежда на российских дипломатов, которые проактивно продолжат отстаивать интересы и терпеливо объяснять географические, геополитические и иные реалии своим собеседникам.

Также, отвечая на вопрос журналистов о речевых ошибках (например, когда Байден назвал Афганистан Украиной, а затем Ираком), Песков отметил, что оговорка оговорке рознь. По его словам, действительно бывают случаи, когда речь о сознательных оговорках, и тогда российская сторона не хранит молчание.

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Напомним, 10 февраля в Москве состоялись переговоры Лаврова и Трасс. В ходе беседы глава МИД РФ спросил коллегу, признаёт ли Лондон суверенитет России над воронежским и ростовским регионами. На это британский министр ответила: "Великобритания никогда не признает суверенитет России над этими областями". В результате пришлось вмешаться послу Великобритании Деборе Броннерт, которая пояснила, что и Ростовская, и Воронежская области — исконно российские территории. Позже Трасс объяснилась за конфуз с "нероссийскими" Воронежем и Ростовом.

Авторы
Николь Вербер
Николь Вербер
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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