Песков назвал оговоркой слова главы МИД Британии о "нероссийских" Воронеже и Ростове

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на слова главы МИД Великобритании Лиз Трасс, ранее отказавшейся признавать суверенитет РФ над Воронежской и Ростовской областями.

"Давайте всё-таки оговорки называть оговорками. И давайте надеяться до последнего, что речь идёт об оговорках. Но то, что, действительно, ведущие действующие лица мировой дипломатии испытывают проблемы с прочтением очень короткого и предельно чёткого действия Минского комплекса мер, это очевидно", — сказал он журналистам.

При этом он упомянул, что вчера безрезультатно завершилась очередная встреча политсоветников "нормандской четвёрки". А также выразил сожаление, что это реальность, в которой приходится работать и отстаивать свою позицию. По его словам, в данном случае одна надежда на российских дипломатов, которые проактивно продолжат отстаивать интересы и терпеливо объяснять географические, геополитические и иные реалии своим собеседникам.

Также, отвечая на вопрос журналистов о речевых ошибках (например, когда Байден назвал Афганистан Украиной, а затем Ираком), Песков отметил, что оговорка оговорке рознь. По его словам, действительно бывают случаи, когда речь о сознательных оговорках, и тогда российская сторона не хранит молчание.