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Песков указал на проблемы лиц мировой дипломатии с прочтением Минских соглашений

По его мнению, это ведёт к концептуальному непониманию происходящего со стороны оппонентов России.

11 февраля, 09:49
<p>Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков © <a href="http://kremlin.ru/events/president/news/64671/photos/64994" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Kremlin.ru</a></p>

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков © Kremlin.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков указал на проблемы лиц мировой дипломатии с прочтением Минских соглашений. Он попытался списать на оговорку ошибку постпреда США при ООН Линды Томас-Гринфилд, которая перепутала Донбасс с Крымом и заявила, что Минские договорённости предусматривают уход РФ из республики.

"Давайте всё-таки оговорки называть оговорками и давайте надеяться до последнего, что речь идёт об оговорках. Но то, что действительно ведущие действующие лица мировой дипломатии испытывают проблемы с прочтением очень короткого и предельного чёткого текста минского комплекса мер, это очевидно", — констатировал представитель Кремля.

Такие оплошности и неточности, которые ведут к концептуальному непониманию происходящего со стороны оппонентов России, связаны с неправильным прочтением текста, считает Песков. По его мнению, в этом причина и неспособности очень квалифицированно высокопоставленных политсоветников глав государств минской "четвёрки" прочитать один и тот же текст и вынести из него одно и то же понимание.

Постпред США при ООН перепутала Донбасс с Крымом

Постпред США при ООН перепутала Донбасс с Крымом

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия и Британия по-разному понимают Минские соглашения.

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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