Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков указал на проблемы лиц мировой дипломатии с прочтением Минских соглашений. Он попытался списать на оговорку ошибку постпреда США при ООН Линды Томас-Гринфилд, которая перепутала Донбасс с Крымом и заявила, что Минские договорённости предусматривают уход РФ из республики.

"Давайте всё-таки оговорки называть оговорками и давайте надеяться до последнего, что речь идёт об оговорках. Но то, что действительно ведущие действующие лица мировой дипломатии испытывают проблемы с прочтением очень короткого и предельного чёткого текста минского комплекса мер, это очевидно", — констатировал представитель Кремля.

Такие оплошности и неточности, которые ведут к концептуальному непониманию происходящего со стороны оппонентов России, связаны с неправильным прочтением текста, считает Песков. По его мнению, в этом причина и неспособности очень квалифицированно высокопоставленных политсоветников глав государств минской "четвёрки" прочитать один и тот же текст и вынести из него одно и то же понимание.