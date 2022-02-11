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Песков объяснил ситуацию с ПЦР-тестом Макрона перед встречей с Путиным

Он подчеркнул, что в Москве к этому относятся с пониманием, но в таких случаях вступает в силу протокол по защите российского президента.

11 февраля, 09:48
<p>Владимир Путин и Эмманюэль Макрон на переговорах в Кремле. Фото © <a href="http://kremlin.ru/events/president/news/67734" target="_blank" rel="noopener noreferrer">kremlin.ru</a></p>

Владимир Путин и Эмманюэль Макрон на переговорах в Кремле. Фото © kremlin.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что Владимир Путин и Эмманюэль Макрон на переговорах в Кремле сидели за длинным столом, так как французский лидер отказался сдавать ПЦР-тест на ковид по прилёте в Москву. При этом Песков подчеркнул, что в Кремле относятся с пониманием к такому решению Парижа.

"Нужно разъяснить, это вызывает большой интерес. Действительно, в некоторых ситуациях Путин общается со своим гостями непосредственно, совсем рядом, сидя перед камином, они обмениваются рукопожатием. А с кем-то [общение] происходит за столом — там расстояние шесть метров. Это действительно связано с тем, что некоторые лидеры следуют своим правилам. И они не имеют в виду взаимодействовать с принимающей стороной в плане обмена тестами", — отметил представитель Кремля.

Песков подчеркнул, что в Москве относятся к этому с пониманием, но в таких случаях вступает в силу протокол по защите российского президента и гостей рассаживают на расстоянии. Если медики и инфекционисты двух стран взаимодействуют и проводится взаимное тестирование, то таких ограничений можно избежать, уточнил он.

"Здесь нет никакой политики, все относятся к этому с полным пониманием и это не мешает переговорам", — заключил представитель Кремля.

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Напомним, переговоры Путина и Макрона прошли в Кремле 7 февраля. Многих поразил длинный стол, за которым главы государств вели беседу. Однако пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил всё очень просто: всё дело исключительно в эпидемиологических мерах. Позднее Reuters написало, что переговоры Путина и Макрона прошли за длинным столом, так как французский лидер якобы отказался сдавать ПЦР-тест на коронавирус.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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