Песков объяснил ситуацию с ПЦР-тестом Макрона перед встречей с Путиным

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что Владимир Путин и Эмманюэль Макрон на переговорах в Кремле сидели за длинным столом, так как французский лидер отказался сдавать ПЦР-тест на ковид по прилёте в Москву. При этом Песков подчеркнул, что в Кремле относятся с пониманием к такому решению Парижа.

"Нужно разъяснить, это вызывает большой интерес. Действительно, в некоторых ситуациях Путин общается со своим гостями непосредственно, совсем рядом, сидя перед камином, они обмениваются рукопожатием. А с кем-то [общение] происходит за столом — там расстояние шесть метров. Это действительно связано с тем, что некоторые лидеры следуют своим правилам. И они не имеют в виду взаимодействовать с принимающей стороной в плане обмена тестами", — отметил представитель Кремля.

Песков подчеркнул, что в Москве относятся к этому с пониманием, но в таких случаях вступает в силу протокол по защите российского президента и гостей рассаживают на расстоянии. Если медики и инфекционисты двух стран взаимодействуют и проводится взаимное тестирование, то таких ограничений можно избежать, уточнил он.