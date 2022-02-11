Замминистра строительства Сахалинской области сбила ребёнка на внедорожнике и уволилась

Первый заместитель министра строительства Сахалинской области Татьяна Стаценко стала участником ДТП. Она сбила на своём внедорожнике ребёнка и в связи с этим решила покинуть свой пост, поскольку это "несовместимо с деятельностью госслужащего", пишет astv.ru.

По информации УГИБДД УМВД РФ по региону, авария, в которой пострадал 11-летний мальчик, произошла 8 февраля в Южно-Сахалинске в районе дома № 286 по улице Ленина. По словам замминистра, она не скрывалась с места происшествия. Ребёнка увезли в больницу, а Стаценко попросила прощения у его родителей и назвала произошедшее трагической случайностью, добавив, что готова возместить весь ущерб и оказать необходимую помощь. Кроме того, она сообщила, что в связи с происшествием приняла решение покинуть пост.

"Считаю, что такое происшествие несовместимо с деятельностью госслужащего, поэтому я приняла решение об увольнении по собственному желанию", — заявила она журналистам.

По данным Министерства здравоохранения Сахалинской области, пострадавший ребёнок сейчас находится в реанимации, его прооперировали. Врачи дают положительные прогнозы, а ход лечения взяли на контроль. Также в правительстве региона проинформировали, что заявление Стаценко об увольнении удовлетворено.