Отоларинголог Лесков назвал семь признаков ухудшения слуха

Есть несколько признаков, которые указывают на то, что у человека начинает пропадать слух и ему необходимо обратиться к врачу, пока не стало поздно. Самый явный показатель — человек перестаёт реагировать, когда зовёшь его со спины. Яркими симптомами также являются изменение разборчивости речи, частое переспрашивание и желание увеличить громкость в наушниках и телевизоре, рассказал отоларинголог Иван Лесков.

"Если вы с человеком находитесь в одном помещении и зовёте его, он может пойти на зов не в ту комнату, где вы сейчас, а в другую. Это один из признаков односторонней потери слуха. У человека два уха для того, чтобы уметь не только слышать, но и локализовать источник звука", — объяснил специалист в беседе с "Вечерней Москвой".

Потерю слуха также можно определить по одному парадоксальному признаку: человек начинает лучше разбирать речь в шумном помещении. Это может говорить о том, что у него развивается отосклероз или адгезивный отит. При таких заболеваниях низкочастотные шумы начинают расшатывать систему слуховых косточек, в результате чего человек слышит лучше. Ещё одним ярким признаком является звон в ушах. Такое ощущение появляется из-за снижения проводимости слухового нерва. В данном случае звон возникает по принципу фантомных болей. Кроме того, насторожить собеседника должна фраза "Не орите, я не глухой", предупредил врач.

"Эта фраза — признак наступающей глухоты, поражения слухового нерва, феномен ускоренного нарастания громкости. Он срабатывает при частичном поражении слухового нерва, когда импульс определённой силы всё же начинает проходить", — пояснил Лесков.