Путин поручил кабмину увеличить финансирование исследований ведущих учёных

Президент РФ Владимир Путин поручил усовершенствовать в стране систему финансирования научных исследований, проводимых аспирантами, а также предложить меры по оптимизации стипендий, грантов и других видов для их поддержки. Перечень поручений главы государства по итогам совместного заседания Госсовета и Совета при Президенте РФ по науке и образованию опубликован на сайте Кремля.

"Правительству РФ рассмотреть при участии Российского научного фонда (РНФ) вопросы о совершенствовании системы финансового обеспечения научных исследований, проводимых аспирантами", — говорится в документе.

Также глава государства распорядился увеличить гранты на исследования, проводимые под руководством ведущих учёных в российских вузах, научных организациях и государственных научных центрах. В перечне поручений указано, что в России к 2030 году должно появиться не менее 25 кампусов при вузах. Доклад об исполнении распоряжений должен быть представлен до 30 мая, далее — ежегодно. Ответственными назначены премьер-министр России Михаил Мишустин и гендиректор РНФ Александр Хлунов.