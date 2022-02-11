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Юрист Пацев: CAS вынесет решение по отмене отстранения Валиевой до 15 февраля

По словам спортивного специалиста, необходимо знать позицию обеих сторон и на основании этого строить уже какие-то прогнозы.

11 февраля, 09:25
<p>Фигуристка Камила Валиева на Олимпиаде в Пекине. Фото © Getty Images / Lintao Zhang</p>

Фигуристка Камила Валиева на Олимпиаде в Пекине. Фото © Getty Images / Lintao Zhang

Спортивный юрист Артём Пацев прокомментировал ситуацию вокруг российской фигуристки Камилы Валиевой и её положительной допинг-пробы, подчеркнув, что разбирательство в CAS завершится до 15 февраля.

"Разбирательство по вопросу отмены временного отстранения Валиевой будет завершено CAS до 15 февраля. Это не заседание по существу. Само дело будет рассматриваться РУСАДА в обычном порядке. А отдельное процессуальное решение, касающееся правомерности отмены временного отстранения, будет вынесено до вторника", — пояснил специалист в беседе с RT.

По словам Пацева, необходимо знать позицию обеих сторон и на основании этого строить какие-то прогнозы. Спортивный юрист также выразил надежду на то, что положительных шансов предостаточно.

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Ранее официально стало известно, что в допинг-пробе Валиевой было обнаружено запрещённое вещество триметазидин. Спортсменку отстранили, но она опротестовала решение, и РУСАДА разрешило ей продолжить выступления на Олимпиаде в Пекине. Однако после этого Международный олимпийский комитет подал протест. Его рассмотрением займётся выездная панель CAS в Пекине. Заседание состоится до 15 февраля. Именно в этот день фигуристки выйдут на лёд в рамках короткой программы.

Авторы
Виктория Чудакова
Виктория Чудакова

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