Юрист Пацев: CAS вынесет решение по отмене отстранения Валиевой до 15 февраля

Спортивный юрист Артём Пацев прокомментировал ситуацию вокруг российской фигуристки Камилы Валиевой и её положительной допинг-пробы, подчеркнув, что разбирательство в CAS завершится до 15 февраля.

"Разбирательство по вопросу отмены временного отстранения Валиевой будет завершено CAS до 15 февраля. Это не заседание по существу. Само дело будет рассматриваться РУСАДА в обычном порядке. А отдельное процессуальное решение, касающееся правомерности отмены временного отстранения, будет вынесено до вторника", — пояснил специалист в беседе с RT.