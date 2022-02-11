"Гордо ходи и всех побеждай": В Кремле поддержали фигуристку Валиеву из-за скандала с допингом
Там также призвали дождаться завершения разбирательства и убеждены, что речь может идти о каком-то недоразумении.
Фигуристка Камила Валиева на Олимпийских играх в Пекине. Фото © Getty Images / Annice Lyn
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле выражают полную поддержку фигуристке Камиле Валиевой, и обратился к спортсменке.
"Мы ждём завершения расследования и безгранично и полностью поддерживаем Камилу. И всех призываем. И говорим: Камила, не прячь своего лица. Ты россиянка! Гордо ходи и, главное, всех побеждай!" — заявил Песков.
Он также заметил, что российские юристы сейчас делают всю необходимую работу, а в Кремле убеждены, что в допинговом скандале речь может идти о недоразумении. Кроме того, Песков заявил о наличии вопросов к срокам тестирования и публикации результатов допинг-проб спортсменки.
Ранее официально стало известно, что в допинг-пробе Валиевой было обнаружено запрещённое вещество триметазидин. Спортсменку отстранили, но она опротестовала решение и РУСАДА разрешило ей продолжить выступления на Олимпиаде в Пекине. Однако после этого Международный олимпийский комитет подал протест. Его рассмотрением займётся выездная панель CAS в Пекине. Заседание состоится до 15 февраля. Именно в этот день фигуристки выйдут на лёд в рамках короткой программы.
Комментариев: 0