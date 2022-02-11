"Гордо ходи и всех побеждай": В Кремле поддержали фигуристку Валиеву из-за скандала с допингом

" Мы ждём завершения расследования и безгранично и полностью поддерживаем Камилу. И всех призываем. И говорим: Камила, не прячь своего лица. Ты россиянка! Гордо ходи и, главное, всех побеждай! " — заявил Песков.

Он также заметил, что российские юристы сейчас делают всю необходимую работу, а в Кремле убеждены, что в допинговом скандале речь может идти о недоразумении. Кроме того, Песков заявил о наличии вопросов к срокам тестирования и публикации результатов допинг-проб спортсменки.