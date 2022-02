Манижа и ELMAN перепели саундтрек к южнокорейскому сериалу "Бессмертный. Романтическое заклятие"

Манижа и ELMAN представили первый тизер к новому клипу на песню "Останься со мной" — русскую адаптацию корейского хита Stay with me. Песня стала заглавным хитом саундтрека к корейскому сериалу "Бессмертный. Романтическое заклятие", премьера которого состоится на канале ТВ-3 11 февраля.

Сериал, известный в России также как "Гоблин" или "Токкэби", а на западе — как The Guardian: The Lonely and Great God, в своё время вошёл в топ самых популярных проектов в истории телевидения Южной Кореи и удостоился более двух десятков профессиональных наград и премий, а в топы музыкальных чартов тогда ворвалась не одна композиция из саундтрека, не исключая, конечно, и Stay with me, которую в оригинале исполнили певица Панч (Punch) и Пак Чанёль из популярной кей-поп-группы EXO, влюбившие в себя не только местных фанатов, но зрителей по всему миру.