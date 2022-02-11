Манижа и ELMAN перепели саундтрек к южнокорейскому сериалу "Бессмертный. Романтическое заклятие"

Манижа и ELMAN представили первый тизер к новому клипу на песню "Останься со мной" — русскую адаптацию корейского хита Stay with me. Песня стала заглавным хитом саундтрека к корейскому сериалу "Бессмертный. Романтическое заклятие", премьера которого состоится на канале ТВ-3 11 февраля.

Тизер к клипу "Останься со мной". Видео предоставлено Лайфу

Сериал, известный в России также как "Гоблин" или "Токкэби", а на западе — как The Guardian: The Lonely and Great God, в своё время вошёл в топ самых популярных проектов в истории телевидения Южной Кореи и удостоился более двух десятков профессиональных наград и премий, а в топы музыкальных чартов тогда ворвалась не одна композиция из саундтрека, не исключая, конечно, и Stay with me, которую в оригинале исполнили певица Панч (Punch) и Пак Чанёль из популярной кей-поп-группы EXO, влюбившие в себя не только местных фанатов, но зрителей по всему миру.

Постер к телесериалу "Бессмертный. Романтическое заклятие" ("Гоблин"). © Koreandrama.org

Главная роль в сериале досталась одной из главных звёзд нового корейского кино — актёру Кон Ю ("Поезд в Пусан", "Игра в кальмара"). Он воплотил на экране образ Ким Шина, токкэби, бессмертного духа, который уже больше 900 лет живёт на этом свете, и каждый новый день для него мучительнее предыдущего. Когда-то он был прославленным воином, но был убит и обречён на печальное бессмертие. Теперь он ищет ту, что увидит меч в его груди и, вытащив его, позволит ему наконец умереть. Дораму — так принято называть телесериалы из стран Юго-восточной Азии — канал ТВ-3 впервые покажет в своём эфире в эту пятницу, 11 февраля, в 19:30.