Басурин узнал о переброске Украиной в Донбасс дивизиона С-300 для подготовки атаки

Вооружённые силы Украины (ВСУ) перебросили в Донбасс дивизион зенитных ракетных систем С-300 для организации наступления, сообщил замначальника Управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

"Мы располагаем сведениями о проведении вооружёнными формированиями Украины мероприятий, расцениваемых нами как подготовка к наступательным действиям", — заявил Эдуард Басурин в телеграм-канале Народной милиции ДНР.

Представитель Народной милиции ДНР также подчеркнул, что на аэродром Краматорск для прикрытия командного пункта штаба Операции объединённых сил (ООС), так в Киеве называют силовую операцию в Донбассе "Сармат", из Одесской области переброшены и развёрнуты зенитно-ракетный дивизион С-300 160-й ЗРБР, 160-я зенитная ракетная бригада ВСУ. Кроме того, Эдуард Басурин заявил, что Украина размещает системы залпового огня менее чем в 30 километрах от линии соприкосновения в Донбассе.

"Ранее штаб ООС (украинская силовая операция в Донбассе. — Прим. Лайфа) перераспределил реактивные артиллерийские дивизионы, приняв решение применять их побатарейно", — написал Басурин.

В сообщении также говорится, что передвижение реактивных систем залпового огня противника, а также транспортно-заряжающих машин зафиксировано в районах населённых пунктов Константиновка, Желанное, Ильинка, Хлебодаровка и Тополиное в зонах ответственности 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ, 53-й и 54-й отдельных десантно-штурмовых бригад ВСУ и 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ на удалении менее 30 километров от линии боевого соприкосновения.