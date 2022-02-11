Песков: Украина делает всё, чтобы не выполнять Минские соглашения

Украинские власти делают всё для того, чтобы как можно дольше не приступать к выполнению обязательств, закреплённых за Киевом в Минских соглашениях. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Задача — это обеспечить реализацию Минского комплекса мер, абсолютно чётко прописанного в определённой последовательности, где зафиксированы обязательства сторон. Задача в этом. Пока не удалось участникам переговоров приблизиться к выполнению этой задачи", — сказал представитель Кремля, комментируя итоги последних переговоров в "нормандском формате".