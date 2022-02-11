Песков: Украина делает всё, чтобы не выполнять Минские соглашения
По словам представителя Кремля, участникам "нормандской четвёрки" пока не удалось приблизиться к обеспечению реализации данных договорённостей.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Фото © Kremlin.ru
Украинские власти делают всё для того, чтобы как можно дольше не приступать к выполнению обязательств, закреплённых за Киевом в Минских соглашениях. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Задача — это обеспечить реализацию Минского комплекса мер, абсолютно чётко прописанного в определённой последовательности, где зафиксированы обязательства сторон. Задача в этом. Пока не удалось участникам переговоров приблизиться к выполнению этой задачи", — сказал представитель Кремля, комментируя итоги последних переговоров в "нормандском формате".
Напомним, встреча советников "нормандского формата" прошла на дипломатической вилле Борзиг в Берлине и продлилась почти девять часов. По её итогам замглавы Администрации Президента РФ Дмитрий Козак заявил, что переговоры завершились без ощутимых результатов. Повесткой встречи были прежде всего политические меры по урегулированию конфликта, вопросы, связанные с особым статусом Донбасса. Преодолеть разногласия не удалось. Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак также прокомментировал итоги переговоров. По его словам, все стороны заинтересованы продолжить диалог, Киев настроен на конструктивные переговоры.
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