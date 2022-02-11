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Козак заявил, что встреча в "нормандском формате" завершилась без ощутимых результатов

Повесткой переговоров в Берлине были прежде всего политические меры по урегулированию конфликта, вопросы, связанные с особым статусом Донбасса. Преодолеть разногласия не удалось.

10 февраля, 23:29
<p>Дмитрий Козак. Фото © ТАСС / Сергей Бобылев</p>

Дмитрий Козак. Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

Замглавы Администрации Президента РФ Дмитрий Козак, представлявший Россию на встрече политических советников лидеров стран "нормандской четвёрки", заявил, что очередной раунд переговоров, состоявшийся в Берлине, не принёс ощутимых результатов.

"К сожалению, почти девять часов переговоров закончились без каких-то видимых, ощутимых результатов, выраженных в документах. Пытались согласовать итоговое заявление наших переговоров, отталкиваясь от предыдущей встречи в Париже 26 января", — сказал Козак в беседе с журналистами.

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По его словам, тогда удалось договориться, что "нормандский формат" должен во что бы то ни стало преодолеть все разногласия об интерпретации Минских соглашений. Однако в этот раз ничего не получилось.

Козак добавил, что повесткой переговоров в Берлине были прежде всего политические меры по урегулированию конфликта, вопросы, связанные с особым статусом Донбасса, которые должны быть закреплены в конституции.

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Напомним, встреча прошла на дипломатической вилле Борзиг и продлилась почти девять часов.

Ранее директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил о подготовке Украины к войне в Донбассе. По его мнению, президента страны Владимира Зеленского к развязыванию военных действий подталкивают националисты и западные наставники.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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