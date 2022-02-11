DPA: Следующая встреча советников "нормандской четвёрки" состоится в марте

Следующая встреча советников лидеров стран "нормандской четвёрки" запланирована на март. Об этом сообщает агентство DPA со ссылкой на источники в делегациях Германии и Франции.

DPA отмечает, что в Берлине состоялись "сложные переговоры", которые ясно выявили различие в позициях и вариантах урегулирования конфликта в Донбассе. Встреча закончилась "без ощутимых результатов". Тем не менее все участники подчеркнули готовность придерживаться Минских соглашений, пишет агентство.

"Активная работа по их полной реализации будет продолжена", — отметили источники DPA.