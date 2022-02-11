DPA: Следующая встреча советников "нормандской четвёрки" состоится в марте
Агентство сообщает, что все участники подчеркнули готовность придерживаться Минских соглашений, однако на состоявшихся 10 февраля переговорах результата достичь не удалось.
Заседание политсоветников "нормандского формата" в музее-усадьбе "Архангельское". Фото на обложке © ТАСС / Сергей Бобылев
Следующая встреча советников лидеров стран "нормандской четвёрки" запланирована на март. Об этом сообщает агентство DPA со ссылкой на источники в делегациях Германии и Франции.
DPA отмечает, что в Берлине состоялись "сложные переговоры", которые ясно выявили различие в позициях и вариантах урегулирования конфликта в Донбассе. Встреча закончилась "без ощутимых результатов". Тем не менее все участники подчеркнули готовность придерживаться Минских соглашений, пишет агентство.
"Активная работа по их полной реализации будет продолжена", — отметили источники DPA.
Напомним, встреча советников "нормандского формата" прошла на дипломатической вилле Борзиг в Берлине и продлилась почти девять часов. По её итогам Дмитрий Козак заявил, что переговоры завершились без ощутимых результатов. Повесткой встречи были прежде всего политические меры по урегулированию конфликта, вопросы, связанные с особым статусом Донбасса. Преодолеть разногласия не удалось. Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак также прокомментировал итоги переговоров. По его словам, все стороны заинтересованы продолжить диалог. Киев настроен на конструктивные переговоры, утверждает Ермак.
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