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Козак: Киев отказался цитировать Минские соглашения в документе "нормандского формата"

При этом он подчеркнул, что у России и с Германией, и с Францией было единое понимание, каким образом должны продвигаться вопросы в политической сфере. Однако позиция Украины была непреклонной.

10 февраля, 23:40
<p>Дмитрий Козак. Фото © ТАСС / Михаил Метцель</p>

Дмитрий Козак. Фото © ТАСС / Михаил Метцель

Киев отказался цитировать Минские соглашения в итоговом документе переговоров политических советников лидеров стран "нормандской четвёрки". Об этом заявил замглавы Администрации Президента РФ Дмитрий Козак, представлявший Россию на встрече, которая состоялась в Берлине.

"Позиция Украины непреклонна: в этом документе, проекте заявления, который был предложен для рассмотрения, отказались даже цитировать Минские соглашения о том, что вопрос будущего постконфликтного статуса этих территорий должен решаться в консультациях и обсуждениях с представителями отдельных районов", — сказал Козак в разговоре с журналистами.

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По его словам, это ключевое разногласие, которое Киев отказался согласовать. При этом Козак отметил, что у России и с Германией, и с Францией было единое понимание, каким образом должны продвигаться вопросы в политической сфере.

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Напомним, встреча советников "нормандского формата" прошла на дипломатической вилле Борзиг в Берлине и продлилась почти девять часов. По её итогам Дмитрий Козак заявил, что переговоры завершились без ощутимых результатов.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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