Козак: Киев отказался цитировать Минские соглашения в документе "нормандского формата"

Киев отказался цитировать Минские соглашения в итоговом документе переговоров политических советников лидеров стран "нормандской четвёрки". Об этом заявил замглавы Администрации Президента РФ Дмитрий Козак, представлявший Россию на встрече, которая состоялась в Берлине.

"Позиция Украины непреклонна: в этом документе, проекте заявления, который был предложен для рассмотрения, отказались даже цитировать Минские соглашения о том, что вопрос будущего постконфликтного статуса этих территорий должен решаться в консультациях и обсуждениях с представителями отдельных районов", — сказал Козак в разговоре с журналистами.