Посол РФ Келин: Британская сторона во главе с Трасс "не слушала и не слышала" Лаврова
По словам дипломата, Москва всегда выступает за диалог и дипломатию, но ультиматумы и жёсткие заявления — это тупик. Лондон, как и Вашингтон, всё больше придерживается этого метода, подчеркнул Келин.
Лиз Трасс и Сергей Лавров. Фото © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ
Британская сторона во главе с министром иностранных дел Соединённого Королевства Лиз Трасс "не слушала и не слышала" то, что говорил руководитель российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров на переговорах в Москве. Об этом заявил посол РФ в Лондоне Андрей Келин.
"Мы не увидели никакого вклада, это было просто повторением формулировок и слоганов, с которыми она выступает здесь в парламенте, в прессе, в "Твиттере", и ничего большего… Министр вопрос детально объяснял: что происходит, что мы хотим, почему эта ситуация, — но британская сторона не слушала и не слышала того, что мы говорили", — заявил он в интервью британскому телеканалу, пишет РИА "Новости".
По словам Келина, Москва ожидала, что визит Трасс станет блеском британской дипломатии, однако она оперировала ограниченным набором лозунгов и формулировок, что и "близко не стояло к диалогу, основанному на взаимном уважении и признании интересов друг друга, а также поиске решений".
Отвечая на вопрос, не было бы лучше, если бы визит и вовсе не состоялся, посол заметил, что "не может быть таким недипломатичным", чтобы так говорить, и подчеркнул, что Россия всегда открыта к диалогу, если это взаимное желание.
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"Мы всегда выступаем за диалог, за дипломатию, но ультиматумы, жёсткие заявления, фразы — это тупик. Но, к сожалению, всё больше и больше в этой стране и в США используют такого рода дипломатию", — подчеркнул Келин.
Дипломат напомнил, что ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон говорил, что отправляет главу МИД и Минобороны страны в Москву, чтобы наладить отношения, однако российская сторона по итогам визита Трасс этого не заметила.
Напомним, 10 февраля в Москве состоялись переговоры Лаврова и Трасс. После встречи российский министр выразил сожаление, что Трасс на все аргументы отвечала одно: Москва должна отвести свои войска от границ на собственной территории. Кроме того, глава МИД РФ оказался разочарован беседой с британской коллегой по Украине. Вышел разговор немого с глухим, отметил Лавров. В ходе беседы глава МИД РФ также спросил Трасс, признаёт ли Лондон суверенитет России над воронежским и ростовским регионами. На это британский министр ответила: "Великобритания никогда не признает суверенитет России над этими областями". В результате пришлось вмешаться послу Великобритании Деборе Броннерт, которая пояснила, что и Ростовская, и Воронежская области — исконно российские территории. Позже Трасс объяснилась за конфуз с "нероссийскими" Воронежем и Ростовом.
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