Посол РФ Келин: Британская сторона во главе с Трасс "не слушала и не слышала" Лаврова

Британская сторона во главе с министром иностранных дел Соединённого Королевства Лиз Трасс "не слушала и не слышала" то, что говорил руководитель российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров на переговорах в Москве. Об этом заявил посол РФ в Лондоне Андрей Келин.

"Мы не увидели никакого вклада, это было просто повторением формулировок и слоганов, с которыми она выступает здесь в парламенте, в прессе, в "Твиттере", и ничего большего… Министр вопрос детально объяснял: что происходит, что мы хотим, почему эта ситуация, — но британская сторона не слушала и не слышала того, что мы говорили", — заявил он в интервью британскому телеканалу, пишет РИА "Новости".

По словам Келина, Москва ожидала, что визит Трасс станет блеском британской дипломатии, однако она оперировала ограниченным набором лозунгов и формулировок, что и "близко не стояло к диалогу, основанному на взаимном уважении и признании интересов друг друга, а также поиске решений".

Отвечая на вопрос, не было бы лучше, если бы визит и вовсе не состоялся, посол заметил, что "не может быть таким недипломатичным", чтобы так говорить, и подчеркнул, что Россия всегда открыта к диалогу, если это взаимное желание.

"Мы всегда выступаем за диалог, за дипломатию, но ультиматумы, жёсткие заявления, фразы — это тупик. Но, к сожалению, всё больше и больше в этой стране и в США используют такого рода дипломатию", — подчеркнул Келин.