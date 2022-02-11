Глава офиса Зеленского Ермак оценил безрезультатную встречу в "нормандском формате"
По его словам, все стороны заинтересованы продолжить переговоры. Новая встреча может состояться в ближайшее время, отметил Ермак и добавил, что Киев настроен на конструктивный диалог.
Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак. Фото © ТАСС / EPA / SERGEY DOLZHENKO
Политические советники лидеров стран "нормандской четвёрки" (Россия, Украина, Франция, ФРГ) не смогли согласовать совместный документ по итогам переговоров в Берлине. Об этом заявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.
"Сегодня мы не смогли прийти к какому-то общему документу. Действительно, сегодня почти девять часов шли эти переговоры. Я хотел бы сказать, что было бы хорошо, если бы на вторую встречу в "нормандском формате" после длительного перерыва мы бы смогли тоже что-то согласовать. Желание такое есть, но сегодня как произошло, так произошло", — сказал он, выступая на брифинге.
Как отметил Ермак, все стороны "нормандского формата" заинтересованы продолжить переговоры. Он также добавил, что советники лидеров "нормандской четвёрки" могут скоро вновь встретиться, при этом Киев настроен на конструктивный диалог, утверждает Ермак.
Кроме того, он подчеркнул, что все стороны переговоров подтвердили необходимость выполнения Минских соглашений по урегулированию конфликта в Донбассе.
Напомним, встреча советников "нормандского формата" прошла на дипломатической вилле Борзиг в Берлине и продлилась почти девять часов. По её итогам представлявший Россию замглавы Администрации Президента РФ Дмитрий Козак заявил, что переговоры завершились без ощутимых результатов.
Ранее директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил о подготовке Украины к войне в Донбассе. По его мнению, президента страны Владимира Зеленского к развязыванию военных действий подталкивают националисты и западные наставники.
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