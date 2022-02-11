Глава офиса Зеленского Ермак оценил безрезультатную встречу в "нормандском формате"

"Сегодня мы не смогли прийти к какому-то общему документу. Действительно, сегодня почти девять часов шли эти переговоры. Я хотел бы сказать, что было бы хорошо, если бы на вторую встречу в "нормандском формате" после длительного перерыва мы бы смогли тоже что-то согласовать. Желание такое есть, но сегодня как произошло, так произошло", — сказал он, выступая на брифинге.