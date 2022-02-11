Годовая инфляция в США в январе достигла максимальных за 40 лет 7,5 процента

В январе 2022 года годовая инфляция в США росла самыми быстрыми темпами с 1982 года. Рост составил 7,5% по сравнению с январём 2021 года. Об этом свидетельствуют данные Министерства труда США, пишет The Wall Street Journal.

В месячном выражении потребительские цены увеличились на 0,6%. Аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, отмечают, что ожидали показателя годовой инфляции на уровне 7,3%.

Президент США Джо Байден, комментируя данные о максимальной за 40 лет инфляции, отметил, что для него приоритетными вопросами в сфере экономики являются снижение цен и создание рабочих мест. При этом глава Белого дома заявил, что ему удалось добиться успеха исторического масштаба по второму пункту, и пообещал использовать все возможные инструменты, чтобы снизить стоимость товаров. Американский лидер считает, что инфляция существенно снизится к концу 2022 года.

"Мы продолжим восстанавливать нашу инфраструктуру и производство, чтобы мы могли выпускать больше внутри страны и укрепить цепочки поставок", — заявил Байден.