Годовая инфляция в США в январе достигла максимальных за 40 лет 7,5 процента
Байден, комментируя эти данные, отметил, что для него приоритетами являются снижение цен и создание рабочих мест. Политик похвалился, что добился успеха исторического масштаба по второму пункту.
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В январе 2022 года годовая инфляция в США росла самыми быстрыми темпами с 1982 года. Рост составил 7,5% по сравнению с январём 2021 года. Об этом свидетельствуют данные Министерства труда США, пишет The Wall Street Journal.
В месячном выражении потребительские цены увеличились на 0,6%. Аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, отмечают, что ожидали показателя годовой инфляции на уровне 7,3%.
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Президент США Джо Байден, комментируя данные о максимальной за 40 лет инфляции, отметил, что для него приоритетными вопросами в сфере экономики являются снижение цен и создание рабочих мест. При этом глава Белого дома заявил, что ему удалось добиться успеха исторического масштаба по второму пункту, и пообещал использовать все возможные инструменты, чтобы снизить стоимость товаров. Американский лидер считает, что инфляция существенно снизится к концу 2022 года.
"Мы продолжим восстанавливать нашу инфраструктуру и производство, чтобы мы могли выпускать больше внутри страны и укрепить цепочки поставок", — заявил Байден.
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Инфляция в США уже восемь месяцев подряд превышает планку в 5%. В декабре прошлого года она ускорилась до 6,8% и достигла максимума с 1982 года.
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