Кардиолог Мартышкина назвала привычки, "бьющие" по сердцу

Отказ от вредных привычек, а именно — от курения и частого употребления алкоголя, поможет обезопасить организм от сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом рассказала врач-кардиолог клиники "РЖД-медицина" Галина Мартышкина.

"Также негативно на сердечно-сосудистую систему влияет малоподвижный образ жизни, неправильное питание. Более сильно подвержены заболеваниям сердца люди, страдающие ожирением", — рассказала врач в беседе с "Вечерней Москвой".

Болезни сердца распространены как в России, так и во всём мире, поэтому необходимо регулярно проходить обследования. Но даже тем людям, у которых нет заболеваний сердечно-сосудистой системы, рекомендуется делать кардиограмму один раз в год.

Кроме того, доктор посоветовала всем пациентам старше 45 лет не реже раза в год делать УЗИ сосудов, так как это необходимо для своевременного выявления патологий.