НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его

Кардиолог Мартышкина назвала привычки, "бьющие" по сердцу

Даже тем людям, у которых нет заболеваний сердечно-сосудистой системы, рекомендуется делать кардиограмму один раз в год.

11 февраля, 10:15

Фото © Pexels

Отказ от вредных привычек, а именно — от курения и частого употребления алкоголя, поможет обезопасить организм от сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом рассказала врач-кардиолог клиники "РЖД-медицина" Галина Мартышкина.

"Также негативно на сердечно-сосудистую систему влияет малоподвижный образ жизни, неправильное питание. Более сильно подвержены заболеваниям сердца люди, страдающие ожирением", — рассказала врач в беседе с "Вечерней Москвой".

Болезни сердца распространены как в России, так и во всём мире, поэтому необходимо регулярно проходить обследования. Но даже тем людям, у которых нет заболеваний сердечно-сосудистой системы, рекомендуется делать кардиограмму один раз в год.

Кроме того, доктор посоветовала всем пациентам старше 45 лет не реже раза в год делать УЗИ сосудов, так как это необходимо для своевременного выявления патологий.

Circulation: Длительный приём парацетамола может спровоцировать болезни сердца и инсульт

Circulation: Длительный приём парацетамола может спровоцировать болезни сердца и инсульт

А невролог Мацокин призвал переболевших "омикроном" отказаться от кофе. Эксперт отметил, что он приводит к обезвоживанию и повышению свёртываемости крови, а также снижению числа микроэлементов, что негативно влияет на работу сердца и сердечно-сосудистой системы.

Авторы
Оксана Попова
Оксана Попова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1