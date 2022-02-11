Полиция проверила данные о "незаконном удержании" Алисы Тепляковой на экзамене в МГУ

Полиция провела проверку по факту обращения отца Алисы Тепляковой, который заявил о "незаконном удержании" девочки на экзамене в психфаке МГУ. Мужчина обвинил факультет в провокации. О результатах проверки сообщает kp.ru со ссылкой на источник.

Правоохранители не нашли состава преступления в действиях сотрудников вуза. Ни лёгкие телесные, ни насилие над девочкой на экзамене не подтвердились. Евгению Теплякову в связи с этим было вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела.