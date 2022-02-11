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Полиция проверила данные о "незаконном удержании" Алисы Тепляковой на экзамене в МГУ

В ходе проверки состава преступления не нашли, поэтому отцу студентки было вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела.

11 февраля, 10:27
<p>Алиса Теплякова. Фото © Предоставлено Лайфу</p>

Алиса Теплякова. Фото © Предоставлено Лайфу

Полиция провела проверку по факту обращения отца Алисы Тепляковой, который заявил о "незаконном удержании" девочки на экзамене в психфаке МГУ. Мужчина обвинил факультет в провокации. О результатах проверки сообщает kp.ru со ссылкой на источник.

Правоохранители не нашли состава преступления в действиях сотрудников вуза. Ни лёгкие телесные, ни насилие над девочкой на экзамене не подтвердились. Евгению Теплякову в связи с этим было вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела.

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Речь идёт об инциденте, который произошёл в декабре прошлого года. Тогда Евгений Тепляков напал на завкафедрой МГУ якобы из-за нарушения процедуры экзамена. Затем он изложил свою версию скандала. В МГУ назвали условие для продолжения обучения Алисы Тепляковой по индивидуальному плану, так как стало известно, что девятилетняя студентка-вундеркинд ни разу не появилась на зимней сессии. После ректор университета Виктор Садовничий пообещал, что вуз сделает всё для достойного обучения вундеркинда Тепляковой.

Авторы
Оксана Попова
Оксана Попова

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