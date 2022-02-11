WebMoney объявила об остановке всех операций с рублёвыми кошельками

В связи с отзывом лицензии у Консервативного коммерческого банка с 11 февраля все операции по рублёвым кошелькам WebMoney останавливаются. Об этом сообщается на официальном сайте платёжной системы.

"В связи с отзывом лицензии у АО Банк "ККБ", гаранта и расчётного банка системы по рублёвым кошелькам, с 11 февраля 2022 года все операции c P- и R-кошельками становятся недоступны", — объявили в компании WebMoney.

При этом уточняется, что электронные денежные средства участников системы, замороженные в данном расчётном банке, будут выплачены их владельцам. Информация о порядке возврата средств россиянам появится позже.