WebMoney объявила об остановке всех операций с рублёвыми кошельками
При этом уточняется, что электронные денежные средства участников системы, замороженные в "Банке ККБ", будут выплачены их владельцам.
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В связи с отзывом лицензии у Консервативного коммерческого банка с 11 февраля все операции по рублёвым кошелькам WebMoney останавливаются. Об этом сообщается на официальном сайте платёжной системы.
"В связи с отзывом лицензии у АО Банк "ККБ", гаранта и расчётного банка системы по рублёвым кошелькам, с 11 февраля 2022 года все операции c P- и R-кошельками становятся недоступны", — объявили в компании WebMoney.
При этом уточняется, что электронные денежные средства участников системы, замороженные в данном расчётном банке, будут выплачены их владельцам. Информация о порядке возврата средств россиянам появится позже.
Напомним, Центробанк отозвал лицензию на осуществление банковских операций у АО "Банк ККБ" из-за того, что ККБ нарушал федеральные законы о регулировании банковской деятельности, а также нормативные акты регулятора. Кроме того, банк нарушал требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма.
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