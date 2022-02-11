WADA подаст жалобу на решение снять отстранение с фигуристки Валиевой

WADA подаст жалобу на решение РУСАДА снять временное отстранение российской фигуристки Камилы Валиевой из-за допингового дела. Соответствующий релиз опубликован в " Твиттере " агентства.

В WADA сообщили, что апелляция будет подана из-за "неправильного применения Всемирного антидопингового кодекса".