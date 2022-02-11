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WADA подаст жалобу на решение снять отстранение с фигуристки Валиевой

Спортсменка по-прежнему продолжает готовиться к турниру одиночниц, который стартует 15 февраля.

11 февраля, 10:33
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/kamilavalieva26/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">kamilavalieva26</a></p>

Фото © Instagram / kamilavalieva26

WADA подаст жалобу на решение РУСАДА снять временное отстранение российской фигуристки Камилы Валиевой из-за допингового дела. Соответствующий релиз опубликован в "Твиттере" агентства.

В WADA сообщили, что апелляция будет подана из-за "неправильного применения Всемирного антидопингового кодекса".

Ранее официально стало известно, что в допинг-пробе Валиевой было обнаружено запрещённое вещество триметазидин. Спортсменку отстранили, но она опротестовала решение, РУСАДА разрешило ей продолжить выступления на Олимпиаде в Пекине. Однако после этого Международный олимпийский комитет подал протест. Его рассмотрением займётся выездная панель CAS в Пекине. Заседание состоится до 15 февраля. Именно в этот день фигуристки выйдут на лёд в рамках короткой программы.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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