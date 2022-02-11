WADA подаст жалобу на решение снять отстранение с фигуристки Валиевой
Спортсменка по-прежнему продолжает готовиться к турниру одиночниц, который стартует 15 февраля.
Фото © Instagram / kamilavalieva26
WADA подаст жалобу на решение РУСАДА снять временное отстранение российской фигуристки Камилы Валиевой из-за допингового дела. Соответствующий релиз опубликован в "Твиттере" агентства.
В WADA сообщили, что апелляция будет подана из-за "неправильного применения Всемирного антидопингового кодекса".
Ранее официально стало известно, что в допинг-пробе Валиевой было обнаружено запрещённое вещество триметазидин. Спортсменку отстранили, но она опротестовала решение, РУСАДА разрешило ей продолжить выступления на Олимпиаде в Пекине. Однако после этого Международный олимпийский комитет подал протест. Его рассмотрением займётся выездная панель CAS в Пекине. Заседание состоится до 15 февраля. Именно в этот день фигуристки выйдут на лёд в рамках короткой программы.
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