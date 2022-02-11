Матвиенко призвала включить в ОМС психологическую реабилитацию после коронавируса

"Мы должны об этом помнить и понимать, что психиатрическая реабилитация должна быть включена [в ОМС], как и иные виды постковидной реабилитации. Я поддерживаю предложение дать поручение комитету по социальной политике вместе с Минздравом рассмотреть вопрос о включении такой помощи в ОМС", — заявила Матвиенко на заседании палаты.