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Матвиенко призвала включить в ОМС психологическую реабилитацию после коронавируса

Она доверила Комитету по социальной политике и Минздраву России рассмотреть данную инициативу.

11 февраля, 10:36
<p>Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко © Пресс-служба верхней палаты</p>

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко © Пресс-служба верхней палаты

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поручила проработать вопрос о психиатрической реабилитации по полису ОМС после заболевания коронавирусом.

"Мы должны об этом помнить и понимать, что психиатрическая реабилитация должна быть включена [в ОМС], как и иные виды постковидной реабилитации. Я поддерживаю предложение дать поручение комитету по социальной политике вместе с Минздравом рассмотреть вопрос о включении такой помощи в ОМС", — заявила Матвиенко на заседании палаты.

А ранее инфекционист Горелов заявлял, что постковидный синдром наблюдается у каждого третьего ребёнка. Среди наиболее частых проявлений — неусидчивость, раздражительность, бессонница, плаксивость. Постковид может сохраняться и полгода, и даже год.

Матвиенко призвала "очень серьёзно подумать" о развитии системы ОМС в России

Матвиенко призвала "очень серьёзно подумать" о развитии системы ОМС в России

Авторы
Виктория Чудакова
Виктория Чудакова

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