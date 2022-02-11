Матвиенко призвала включить в ОМС психологическую реабилитацию после коронавируса
Она доверила Комитету по социальной политике и Минздраву России рассмотреть данную инициативу.
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко © Пресс-служба верхней палаты
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поручила проработать вопрос о психиатрической реабилитации по полису ОМС после заболевания коронавирусом.
"Мы должны об этом помнить и понимать, что психиатрическая реабилитация должна быть включена [в ОМС], как и иные виды постковидной реабилитации. Я поддерживаю предложение дать поручение комитету по социальной политике вместе с Минздравом рассмотреть вопрос о включении такой помощи в ОМС", — заявила Матвиенко на заседании палаты.
А ранее инфекционист Горелов заявлял, что постковидный синдром наблюдается у каждого третьего ребёнка. Среди наиболее частых проявлений — неусидчивость, раздражительность, бессонница, плаксивость. Постковид может сохраняться и полгода, и даже год.
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