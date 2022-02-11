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Шведский конькобежец Ван дер Пул установил первый мировой рекорд на Олимпиаде-2022

Наш спортсмен Александр Румянцев в этом виде программы финишировал на пятом месте.

11 февраля, 10:36

Нильс Ван дер Пул. Фото на обложке © Getty Images / Dean Mouhtaropoulos

Шведский конькобежец стал победителем Олимпиады в Пекине на дистанции 10 000 метров и побил мировой рекорд.

Дистанцию он преодолел за 12 минут, 30 секунд и 74 сотых. При этом предыдущее лучшее достижение в мире также принадлежало шведскому спортсмену, а его он установил чуть больше года назад.

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Вторым в забеге на десять километров стал голландец Патрик Рюст, бронзу завоевал итальянец Давиде Гьотто. Единственный представитель России в этом виде программы Александр Румянцев завершил гонку пятым.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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