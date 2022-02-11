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Диетолог Боуерман назвала пять напитков для сжигания опасного висцерального жира на животе

При этом специалист призвала учитывать, с чем потребляются напитки, ведь в таком случае не вес будет влиять еда. Также она уточнила, что напитков, которые снижали бы уровень сахара в крови, нет.

11 февраля, 03:08

Фото на обложке © Pixabay

Существуют полезные напитки, которые не приводят к набору лишнего веса, а, наоборот, помогают избавиться от висцерального жира. Об этом американскому порталу Eat This, Not That рассказала директор подразделения Worldwide Nutrition Education and Training в компании Herbalife Nutrition диетолог Сьюзан Боуерман.

"Между тем напитков, которые, наоборот, снижали бы уровень сахара в крови и помогали бы терять вес, нет", — продолжила эксперт.

Учёные назвали продукт для сжигания опасного висцерального жира на животе

Учёные назвали продукт для сжигания опасного висцерального жира на животе

Боуерман перечислила напитки, которые не содержащие калорий — они позволяют сократить общее потребление, что позволит похудеть и снизить количества жира. Так, можно пить диетическую газировку без сахара. При этом врач посоветовала учитывать, с чем потребляются напитки с искусственными подсластителями — чаще всего это картофель фри, и именно он будет влиять на вес.

По словам диетолога, вторым в списке напитков помогающих сбросить лишний вес идёт зеленый чай. Он содержит кофеин и катехины — биологически активные вещества растительного происхождения. Состав напитка способствует более интенсивному процессу окисления жира и, соответственно, сжиганию. Следующий в перечне — несладкий чёрный чай. Он насыщен природными флавоноидами, которые помогают снизить объём висцерального жира. Четвертый напиток — кофе, уменьшающий аппетит за счёт содержания кофеина, а также стимулирующий выработку организмом тепла, что повышает расход калорий.

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В заключение Боуерман посоветовала пить протеиновые коктейли на основе сывороточного белка. Их плюс в том, что они надолго оставляют ощущение сытости и не возникает желание наесться углеводной пищи. Также белковые коктейли помогают не терять мышечную массу при похудении.

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Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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