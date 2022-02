Диетолог Боуерман назвала пять напитков для сжигания опасного висцерального жира на животе

Существуют полезные напитки, которые не приводят к набору лишнего веса, а, наоборот, помогают избавиться от висцерального жира. Об этом американскому порталу Eat This, Not That рассказала директор подразделения Worldwide Nutrition Education and Training в компании Herbalife Nutrition диетолог Сьюзан Боуерман.