Диетолог Боуерман назвала пять напитков для сжигания опасного висцерального жира на животе

Существуют полезные напитки, которые не приводят к набору лишнего веса, а, наоборот, помогают избавиться от висцерального жира. Об этом американскому порталу Eat This, Not That рассказала директор подразделения Worldwide Nutrition Education and Training в компании Herbalife Nutrition диетолог Сьюзан Боуерман.

"Между тем напитков, которые, наоборот, снижали бы уровень сахара в крови и помогали бы терять вес, нет", — продолжила эксперт.

Боуерман перечислила напитки, которые не содержащие калорий — они позволяют сократить общее потребление, что позволит похудеть и снизить количества жира. Так, можно пить диетическую газировку без сахара. При этом врач посоветовала учитывать, с чем потребляются напитки с искусственными подсластителями — чаще всего это картофель фри, и именно он будет влиять на вес.

По словам диетолога, вторым в списке напитков помогающих сбросить лишний вес идёт зеленый чай. Он содержит кофеин и катехины — биологически активные вещества растительного происхождения. Состав напитка способствует более интенсивному процессу окисления жира и, соответственно, сжиганию. Следующий в перечне — несладкий чёрный чай. Он насыщен природными флавоноидами, которые помогают снизить объём висцерального жира. Четвертый напиток — кофе, уменьшающий аппетит за счёт содержания кофеина, а также стимулирующий выработку организмом тепла, что повышает расход калорий.