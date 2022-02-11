Истребитель "Мираж" F1 разбился в США во время тренировочного полёта
Пилот катапультировался. Стоит отметить, что устаревшие самолёты французского производства используются в США, чтобы изображать вероятного противника при подготовке американских военных лётчиков.
Разбившийся истребитель "Мираж" F1. Скриншот из видео © Fox10
Истребитель "Мираж" F1, который принадлежал компании-подрядчику Пентагона, потерпел крушение во время тренировочного полёта в американском штате Аризона, пилот успел катапультироваться. Об этом сообщила пресс-служба ВВС Штатов.
"Примерно в 11:11 сегодняшнего утра при выполнении планового тренировочного задания законтрактованный истребитель "Мираж" F1... потерпел аварию в 15 милях к северо-западу от базы (ВВС "Люк") над ненаселённой территорией", — говорится в пресс-релизе.
В ВВС добавили, что пилот разбившегося истребителя сумел безопасно катапультироваться. На земле пострадавших нет. Лётчик в результате происшествия получил лёгкие травмы.
Проскользил по палубе и упал за борт: Момент аварийной посадки истребителя ВМС США F-35 в Южно-Китайском море попал на видео
Устаревшие самолёты французского производства используются в США, чтобы изображать вероятного противника при подготовке американских военных лётчиков.
Ранее, 24 января пресс-служба Тихоокеанского флота ВМС США сообщила, что новейший истребитель F-35C Lightning II упал в Южно-Китайское море при попытке сесть на авианосец "Карл Винсон". Уточнялось, что самолёт потерпел крушение во время проведения плановых полётов. Пилот катапультировался, его спасли с помощью военного вертолёта. Также в результате инцидента пострадало семь моряков, троих из них эвакуировали в больницу на Филиппинах. Позднее в Сети появилось видео с моментом происшествия.
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