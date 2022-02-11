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Истребитель "Мираж" F1 разбился в США во время тренировочного полёта

Пилот катапультировался. Стоит отметить, что устаревшие самолёты французского производства используются в США, чтобы изображать вероятного противника при подготовке американских военных лётчиков.

11 февраля, 02:49
<p>Разбившийся истребитель "Мираж" F1. Скриншот из видео © <a href="https://www.fox10phoenix.com/news/fighter-aircraft-crashes-while-on-routine-mission-near-luke-air-force-base-officials-say" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Fox10</a></p>

Разбившийся истребитель "Мираж" F1. Скриншот из видео © Fox10

Истребитель "Мираж" F1, который принадлежал компании-подрядчику Пентагона, потерпел крушение во время тренировочного полёта в американском штате Аризона, пилот успел катапультироваться. Об этом сообщила пресс-служба ВВС Штатов.

"Примерно в 11:11 сегодняшнего утра при выполнении планового тренировочного задания законтрактованный истребитель "Мираж" F1... потерпел аварию в 15 милях к северо-западу от базы (ВВС "Люк") над ненаселённой территорией", — говорится в пресс-релизе.

В ВВС добавили, что пилот разбившегося истребителя сумел безопасно катапультироваться. На земле пострадавших нет. Лётчик в результате происшествия получил лёгкие травмы.

Проскользил по палубе и упал за борт: Момент аварийной посадки истребителя ВМС США F-35 в Южно-Китайском море попал на видео

Проскользил по палубе и упал за борт: Момент аварийной посадки истребителя ВМС США F-35 в Южно-Китайском море попал на видео

Устаревшие самолёты французского производства используются в США, чтобы изображать вероятного противника при подготовке американских военных лётчиков.

Ранее, 24 января пресс-служба Тихоокеанского флота ВМС США сообщила, что новейший истребитель F-35C Lightning II упал в Южно-Китайское море при попытке сесть на авианосец "Карл Винсон". Уточнялось, что самолёт потерпел крушение во время проведения плановых полётов. Пилот катапультировался, его спасли с помощью военного вертолёта. Также в результате инцидента пострадало семь моряков, троих из них эвакуировали в больницу на Филиппинах. Позднее в Сети появилось видео с моментом происшествия.

Не пролетел и пары метров: Падение истребителя F-35 с британского авианосца попало на видео

Не пролетел и пары метров: Падение истребителя F-35 с британского авианосца попало на видео

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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