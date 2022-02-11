Истребитель "Мираж" F1 разбился в США во время тренировочного полёта

Истребитель "Мираж" F1, который принадлежал компании-подрядчику Пентагона, потерпел крушение во время тренировочного полёта в американском штате Аризона, пилот успел катапультироваться. Об этом сообщила пресс-служба ВВС Штатов.

"Примерно в 11:11 сегодняшнего утра при выполнении планового тренировочного задания законтрактованный истребитель "Мираж" F1... потерпел аварию в 15 милях к северо-западу от базы (ВВС "Люк") над ненаселённой территорией", — говорится в пресс-релизе.

В ВВС добавили, что пилот разбившегося истребителя сумел безопасно катапультироваться. На земле пострадавших нет. Лётчик в результате происшествия получил лёгкие травмы.