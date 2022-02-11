Эксперт из США Ситтон предрёк мировой экономике крах при отказе от поставок топлива из РФ

Полное прекращение поставок российских энергоносителей в западные страны из-за кризиса вокруг Украины невозможно, так как это обернётся обвалом мировой экономики, заявил бывший комиссар Техасской железнодорожной комиссии (нефтяной регулятор штата) Райан Ситтон.

"Несмотря на то что сейчас мы наблюдаем бряцанье оружием, шансы на то, что российские энергоносители на 100% исчезнут [с западного рынка], практически равны нулю. Если российское топливо целиком убрать с рынка, это полностью подорвёт мировую экономику", — спрогнозировал Ситтон в беседе с РИА "Новости".

Бывший комиссар техасского нефтяного регулятора добавил, что в период с 2008 по 2009 год дефицит на мировом нефтяном рынке составлял примерно 3%, однако даже при таких условиях цена на чёрное золото выросла до 140 долларов США за баррель. Ситтон допустил, что при полном уходе России с рынка энергоносителей стоимость барреля нефти может взлететь до 200–300 долларов.

Эксперт отметил, что альтернативные поставки топлива на мировой рынок со временем могут быть организованы из Малайзии, Канады и Венесуэлы. Однако нет уверенности в том, что этого объёма энергоносителей будет достаточно в течение как минимум трёх лет.