Обломки в огне: Лайф публикует видео с места смертельного крушения самолёта Ан-2 на Камчатке

В распоряжении Лайфа оказались фото и видео с места крушения самолёта Ан-2 в Камчатском крае, при котором погибло два человека. На кадрах видно, что воздушное судно полыхает огнём. Самолёт получил сильные повреждения. Вокруг работают спасатели.

Видео с места крушения самолёта Ан-2 на Камчатке. Видео © LIFE

В результате крушения произошёл серьёзный разлив топлива, из-за высокой температуры загорелись обломки. В настоящее время открытое горение уже ликвидировано, идёт проливка.