Обломки в огне: Лайф публикует видео с места смертельного крушения самолёта Ан-2 на Камчатке
В результате инцидента погибли оба члена экипажа. Воздушное судно упало в районе посёлка Северные Коряки. Оно перевозило картофель и плитку.
Фото на обложке © LIFE
В распоряжении Лайфа оказались фото и видео с места крушения самолёта Ан-2 в Камчатском крае, при котором погибло два человека. На кадрах видно, что воздушное судно полыхает огнём. Самолёт получил сильные повреждения. Вокруг работают спасатели.
Видео с места крушения самолёта Ан-2 на Камчатке. Видео © LIFE
В результате крушения произошёл серьёзный разлив топлива, из-за высокой температуры загорелись обломки. В настоящее время открытое горение уже ликвидировано, идёт проливка.
Напомним, что самолёт потерпел крушение в районе посёлка Северные Коряки (Елизовский район), он был обнаружен полностью сгоревшим. Сообщалось, что воздушное судно летело в село Тымлат. По информации Лайфа, на борту найден груз картофеля и плитки. В результате крушения погибли оба члена экипажа. Их тела уже найдены.
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