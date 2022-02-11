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Обломки в огне: Лайф публикует видео с места смертельного крушения самолёта Ан-2 на Камчатке

В результате инцидента погибли оба члена экипажа. Воздушное судно упало в районе посёлка Северные Коряки. Оно перевозило картофель и плитку.

11 февраля, 02:11
<p>Фото<strong style="font-weight: bold;"> </strong>на обложке<strong style="font-weight: bold;"> ©</strong> LIFE</p>

Фото на обложке © LIFE

В распоряжении Лайфа оказались фото и видео с места крушения самолёта Ан-2 в Камчатском крае, при котором погибло два человека. На кадрах видно, что воздушное судно полыхает огнём. Самолёт получил сильные повреждения. Вокруг работают спасатели.

Видео с места крушения самолёта Ан-2 на Камчатке. Видео © LIFE

В результате крушения произошёл серьёзный разлив топлива, из-за высокой температуры загорелись обломки. В настоящее время открытое горение уже ликвидировано, идёт проливка.

Глава Камчатки Солодов: При крушении самолёта Ан-2, предварительно, погибло два человека

Глава Камчатки Солодов: При крушении самолёта Ан-2, предварительно, погибло два человека

Напомним, что самолёт потерпел крушение в районе посёлка Северные Коряки (Елизовский район), он был обнаружен полностью сгоревшим. Сообщалось, что воздушное судно летело в село Тымлат. По информации Лайфа, на борту найден груз картофеля и плитки. В результате крушения погибли оба члена экипажа. Их тела уже найдены.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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