Байден в интервью NBC перепутал Афганистан с Украиной и Ираком
Глава Белого дома отвечал на вопрос о выводе американских войск, но смог назвать правильную страну лишь с третьего раза.
Джо Байден. Скриншот на обложке © NBC
Джо Байден во время интервью телеканалу NBC оговорился, перепутав Афганистан с Украиной и Ираком. Видео © NBC
Президент США Джо Байден во время интервью телеканалу NBC оговорился и упомянул Украину и Ирак, отвечая на вопрос про Афганистан.
Телеканал опубликовал отрывок из беседы с главой Белого дома, в котором ведущий NBC Лестер Холт спросил Байдена о том, насколько власти США были готовы к выводу своих войск из Афганистана. Отвечая на вопрос, американский лидер сказал, что не существует подходящего времени для вывода войск, однако если бы военные не покинули страну, то США пришлось бы значительно увеличить свой контингент и началась бы война на истощение.
А затем Байден добавил: "У нас не было ни малейшей возможности объединить Украину. То есть, простите, Ирак... Афганистан! Этого добиться было невозможно".
Ранее Байден вслед за Госдепом призвал американцев немедленно покинуть Украину. Глава Белого дома заявил, что граждане Соединённых Штатов должны уехать из Незалежной "уже сейчас".
Лайф рассказывал, что Байден часто попадает в неловкие ситуации. Так, однажды он перепутал внучку со своим умершим сыном, а также оговорился и заявил, что любит детей больше, чем людей. Кроме того, Камалу Харрис Байден не раз называл президентом США, а во время поездки в Ватикан представился как "муж своей жены". Из-за подобных инцидентов ему даже дали прозвище Джо Деменцио.
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