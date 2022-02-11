Байден в интервью NBC перепутал Афганистан с Украиной и Ираком

Телеканал опубликовал отрывок из беседы с главой Белого дома, в котором ведущий NBC Лестер Холт спросил Байдена о том, насколько власти США были готовы к выводу своих войск из Афганистана. Отвечая на вопрос, американский лидер сказал, что не существует подходящего времени для вывода войск, однако если бы военные не покинули страну, то США пришлось бы значительно увеличить свой контингент и началась бы война на истощение.