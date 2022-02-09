Конгрессмены потребовали от Байдена пройти тест на умственные способности

Авторы письма уточнили, что повышенная нервная возбудимость, которая была продемонстрирована в недавнем инциденте, когда Байден оскорбил журналиста во время пресс-конференции, согласно Ассоциации Альцгеймера, входит в список 10 признаков снижения умственных способностей. Одним из тех, кто призвал американского президента проверить уровень когнитивных способностей, стал бывший врач Белого дома Ронни Джексон. В июне 2021 года Джексон уже обращался к президенту США с подобным призывом, но тогда письмо вместе с ним подписали лишь 13 конгрессменов.

Напомним, ранее Байден публично оскорбил Дуси после того, как тот попытался задать ему вопрос об инфляции. Американский лидер, по-видимому, забыл про включённый микрофон, и его брань услышали все. Позже Байден позвонил репортёру, но не извинился за сказанное, а лишь пояснил, что в его словах не было "ничего личного". А позже американский лидер признался, что не может справиться с гаджетом без дочери. В случае проблем со смартфоном он тут же звонит ей, так как сам ничего не понимает в технике.