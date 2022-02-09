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Конгрессмены потребовали от Байдена пройти тест на умственные способности

Согласно Ассоциации Альцгеймера, недавний инцидент с Джо Деменцио и оскорблённым им журналистом входит в список 10 признаков снижения умственных процессов.

9 февраля, 15:59
<p>Джо Байден в Овальном кабинете © Twitter / <a href="https://twitter.com/POTUS" target="_blank" rel="noopener noreferrer">President Biden</a></p>

Джо Байден в Овальном кабинете © Twitter / President Biden

Группа из 38 конгрессменов-республиканцев направила президенту США Джо Байдену письмо с требованием пройти тест на выявление нарушений когнитивных функций, сообщает Fox News.

"Мы полагаем, что, независимо от пола, возраста или принадлежности к политической партии, все президенты должны следовать примеру бывшего президента Трампа, чтобы документально подтвердить и продемонстрировать здоровые умственные способности", — говорится в письме членов американского Конгресса.

Авторы письма уточнили, что повышенная нервная возбудимость, которая была продемонстрирована в недавнем инциденте, когда Байден оскорбил журналиста во время пресс-конференции, согласно Ассоциации Альцгеймера, входит в список 10 признаков снижения умственных способностей. Одним из тех, кто призвал американского президента проверить уровень когнитивных способностей, стал бывший врач Белого дома Ронни Джексон. В июне 2021 года Джексон уже обращался к президенту США с подобным призывом, но тогда письмо вместе с ним подписали лишь 13 конгрессменов.

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Напомним, ранее Байден публично оскорбил Дуси после того, как тот попытался задать ему вопрос об инфляции. Американский лидер, по-видимому, забыл про включённый микрофон, и его брань услышали все. Позже Байден позвонил репортёру, но не извинился за сказанное, а лишь пояснил, что в его словах не было "ничего личного". А позже американский лидер признался, что не может справиться с гаджетом без дочери. В случае проблем со смартфоном он тут же звонит ей, так как сам ничего не понимает в технике.

Авторы
Виктория Чудакова
Виктория Чудакова

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