Глава Камчатки Солодов: При крушении самолёта Ан-2, предварительно, погибло два человека
На место происшествия прибыли спасатели, проводится обследование района крушения. Причины и обстоятельства авиакатастрофы устанавливаются, заявил губернатор региона.
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Губернатор Камчатского края Владимир Солодов сообщил, что при крушении самолёта Ан-2, по предварительным данным, погибли два человека.
"При взлёте с необорудованной полосы в районе посёлка Северные Коряки (Елизовский район) потерпел крушение частный самолёт Ан-2, выполнявший технический рейс", — говорится в телеграм-канале Солодова.
Глава Камчатки добавил, что на место происшествия прибыли спасатели, проводится обследование района крушения. Причины и обстоятельства авиакатастрофы устанавливаются. Солодов выразил соболезнования родным и близким погибших.
Ранее сообщалось, что самолёт, по предварительным данным, летел с грузом в село Тымлат.
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