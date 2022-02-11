Глава Камчатки Солодов: При крушении самолёта Ан-2, предварительно, погибло два человека

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов сообщил, что при крушении самолёта Ан-2, по предварительным данным, погибли два человека.

"При взлёте с необорудованной полосы в районе посёлка Северные Коряки (Елизовский район) потерпел крушение частный самолёт Ан-2, выполнявший технический рейс", — говорится в телеграм-канале Солодова.