НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его

Глава Камчатки Солодов: При крушении самолёта Ан-2, предварительно, погибло два человека

На место происшествия прибыли спасатели, проводится обследование района крушения. Причины и обстоятельства авиакатастрофы устанавливаются, заявил губернатор региона.

11 февраля, 01:43

Фото на обложке © Pixabay

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов сообщил, что при крушении самолёта Ан-2, по предварительным данным, погибли два человека.

"При взлёте с необорудованной полосы в районе посёлка Северные Коряки (Елизовский район) потерпел крушение частный самолёт Ан-2, выполнявший технический рейс", — говорится в телеграм-канале Солодова.

Упавший на Камчатке самолёт Ан-2 обнаружен полностью сгоревшим

Упавший на Камчатке самолёт Ан-2 обнаружен полностью сгоревшим

Глава Камчатки добавил, что на место происшествия прибыли спасатели, проводится обследование района крушения. Причины и обстоятельства авиакатастрофы устанавливаются. Солодов выразил соболезнования родным и близким погибших.

Ранее сообщалось, что самолёт, по предварительным данным, летел с грузом в село Тымлат.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1