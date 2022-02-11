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Упавший на Камчатке самолёт Ан-2 обнаружен полностью сгоревшим

Воздушное судно, на борту которого находились два человека, упало в Елизовском районе вблизи села Северные Коряки. Сейчас спасатели ищут тела.

11 февраля, 01:28

Фото на обложке © ТАСС / Владимир Смирнов

Самолёт Ан-2, потерпевший крушение в Камчатском крае, обнаружен полностью сгоревшим. Об этом Лайфу сообщил источник. В настоящее время спасатели ищут тела.

Воздушное судно, на борту которого находилось два человека, упало в Елизовском районе вблизи села Северные Коряки. По информации Лайфа, самолёт принадлежит ООО "Камчатский кречет". Судя по данным из открытых источников, эта компания занимается воздушными грузоперевозками.

Появились кадры с места жёсткой посадки самолёта в Татарстане

Появились кадры с места жёсткой посадки самолёта в Татарстане

Напомним, ранее МЧС сообщило о предположительном падении самолёта Ан-2 на Камчатке. По предварительным данным, он летел с грузом в село Тымлат.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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