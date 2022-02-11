Упавший на Камчатке самолёт Ан-2 обнаружен полностью сгоревшим

Самолёт Ан-2, потерпевший крушение в Камчатском крае, обнаружен полностью сгоревшим. Об этом Лайфу сообщил источник. В настоящее время спасатели ищут тела.

Воздушное судно, на борту которого находилось два человека, упало в Елизовском районе вблизи села Северные Коряки. По информации Лайфа, самолёт принадлежит ООО "Камчатский кречет". Судя по данным из открытых источников, эта компания занимается воздушными грузоперевозками.