Упавший на Камчатке самолёт Ан-2 обнаружен полностью сгоревшим
Воздушное судно, на борту которого находились два человека, упало в Елизовском районе вблизи села Северные Коряки. Сейчас спасатели ищут тела.
Фото на обложке © ТАСС / Владимир Смирнов
Самолёт Ан-2, потерпевший крушение в Камчатском крае, обнаружен полностью сгоревшим. Об этом Лайфу сообщил источник. В настоящее время спасатели ищут тела.
Воздушное судно, на борту которого находилось два человека, упало в Елизовском районе вблизи села Северные Коряки. По информации Лайфа, самолёт принадлежит ООО "Камчатский кречет". Судя по данным из открытых источников, эта компания занимается воздушными грузоперевозками.
Напомним, ранее МЧС сообщило о предположительном падении самолёта Ан-2 на Камчатке. По предварительным данным, он летел с грузом в село Тымлат.
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