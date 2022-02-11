МЧС сообщило о возможном падении самолёта Ан-2 на Камчатке

Самолёт Ан-2 упал, предположительно, в районе села Коряки на Камчатке. Об этом сообщает ГУ МЧС РФ по региону.

"Спасатели следуют к месту предполагаемого падения легкомоторного самолёта Ан-2 в районе села Коряки Елизовского муниципального района", — рассказали в МЧС.

Уточняется, что воздушное судно летело с грузом в село Тымлат. Подробности происшествия устанавливаются.