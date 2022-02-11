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МЧС сообщило о возможном падении самолёта Ан-2 на Камчатке

Воздушное судно, предположительно, упало в районе села Коряки Елизовского муниципального района. Туда направляются спасатели.

11 февраля, 01:07

Фото на обложке © Pixabay

Самолёт Ан-2 упал, предположительно, в районе села Коряки на Камчатке. Об этом сообщает ГУ МЧС РФ по региону.

"Спасатели следуют к месту предполагаемого падения легкомоторного самолёта Ан-2 в районе села Коряки Елизовского муниципального района", — рассказали в МЧС.

Появились кадры с места жёсткой посадки самолёта в Татарстане

Появились кадры с места жёсткой посадки самолёта в Татарстане

Уточняется, что воздушное судно летело с грузом в село Тымлат. Подробности происшествия устанавливаются.

Ранее Лайф сообщал, что легкомоторный самолёт совершил жёсткую посадку в Татарстане.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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