МЧС сообщило о возможном падении самолёта Ан-2 на Камчатке
Воздушное судно, предположительно, упало в районе села Коряки Елизовского муниципального района. Туда направляются спасатели.
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Самолёт Ан-2 упал, предположительно, в районе села Коряки на Камчатке. Об этом сообщает ГУ МЧС РФ по региону.
"Спасатели следуют к месту предполагаемого падения легкомоторного самолёта Ан-2 в районе села Коряки Елизовского муниципального района", — рассказали в МЧС.
Уточняется, что воздушное судно летело с грузом в село Тымлат. Подробности происшествия устанавливаются.
Ранее Лайф сообщал, что легкомоторный самолёт совершил жёсткую посадку в Татарстане.
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