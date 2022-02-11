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Индекс борща на Украине вырос на 30% за год

Стоимость порции блюда на четырёх человек составляет почти три доллара (около 80 гривен, или 225 рублей).

11 февраля, 01:53

Фото на обложке © Pixabay

Индекс борща на Украине за год увеличился более чем на 30%. Об этом информирует независимый аналитический центр в сфере экономического регулирования BRDO.

"80,92 гривны (почти $3) — столько в феврале 2022 года будет стоить порция борща на четырёх человек, приготовленная по традиционному рецепту. По сравнению с февралём 2021 года — 62,06 гривны ($2,2) — цена выросла более чем на 30%", говорится в сообщении аналитиков.

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Все продукты для борща за год увеличились в цене в разной степени: от незначительных 5% до существенных 284,4%. Больше всего выросла стоимость овощей. По сравнению с февралём 2021 года более чем вдвое взлетели цены на свёклу и морковь и почти в четыре раза — на капусту. Единственный овощ, который подорожал незначительно, — картофель (+5,05%). Чуть больше увеличилась стоимость свинины (+12,03%) и сметаны (+8,78%).

По словам экспертов, на Украине "борщевой набор" отражает стоимость наиболее популярных овощей: капусты, лука, моркови, картофеля и свёклы. Это блюдо настолько популярно среди населения, что экономисты ориентируются на стоимость продуктов для приготовления борща при оценке реального состояния экономики и финансовых возможностей общества, а депутаты Верховной рады, как ранее сообщал Лайф, выступили с инициативой установить в стране День борща и отмечать его во вторую субботу сентября.

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Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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