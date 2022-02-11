Глава ДНР предложил признать Украину террористическим государством на международном уровне
При этом Пушилин отметил, что в нынешней ситуации "двойных стандартов" обращаться с таким предложением можно только к России.
Фото © Facebook / команда Пушилина
Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что ДНР считает Украину террористическим государством и будет просить о признании этого на международном уровне.
"Что касается Украины как террористического государства — для нас это так и есть", — сказал он на брифинге.
Однако, по его словам, в нынешней ситуации "двойных стандартов" обращаться с таким предложением можно только к России.
Ранее в Народной милиции ЛНР заявили о наличии всех факторов подготовки Киева к наступлению в Донбассе, обстановка в регионе напоминает предвоенную: украинские войска активизировались по всей стране. По данным ЛНР, Украина стягивает военную технику к линии соприкосновения: реактивные системы залпового огня, самоходную и гаубичную артиллерию. Также фиксируется прибытие групп спецназа. Глава ДНР Денис Пушилин заявил о направлении ВСУ противотанковых ракет Javelin в Донбасс.
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