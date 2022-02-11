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Глава ДНР предложил признать Украину террористическим государством на международном уровне

При этом Пушилин отметил, что в нынешней ситуации "двойных стандартов" обращаться с таким предложением можно только к России.

11 февраля, 10:43
<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/2273178912958111/photos/pb.100055157662251.-2207520000../3098397580436236/?type=3" target="_blank" rel="noopener noreferrer">команда Пушилина</a></p>

Фото © Facebook / команда Пушилина

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что ДНР считает Украину террористическим государством и будет просить о признании этого на международном уровне.

"Что касается Украины как террористического государства — для нас это так и есть", — сказал он на брифинге.

Однако, по его словам, в нынешней ситуации "двойных стандартов" обращаться с таким предложением можно только к России.

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Ранее в Народной милиции ЛНР заявили о наличии всех факторов подготовки Киева к наступлению в Донбассе, обстановка в регионе напоминает предвоенную: украинские войска активизировались по всей стране. По данным ЛНР, Украина стягивает военную технику к линии соприкосновения: реактивные системы залпового огня, самоходную и гаубичную артиллерию. Также фиксируется прибытие групп спецназа. Глава ДНР Денис Пушилин заявил о направлении ВСУ противотанковых ракет Javelin в Донбасс.

Авторы
Николь Вербер
Николь Вербер

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