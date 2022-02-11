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Мининформации Белоруссии объяснило блокировку TJournal

Ранее пользователи портала рассказали, что сайт перестал открываться в сетях МТС и "Белтелеком".

11 февраля, 10:47

Фото © Pixabay

Министерство информации Белоруссии сообщило, что приняло решение о блокировке российской интернет-платформы tjournal.ru на территории республики из-за размещения информации, признанной судом экстремистскими материалами.

"В связи с поступающими запросами от СМИ Министерство информации сообщает, что 9 февраля 2022 года принято решение об ограничении доступа к интернет-ресурсу tjournal.ru в связи с размещением на нём информации, признанной решением суда экстремистскими материалами", — говорится в сообщении ведомства.

Распространение указанной информации запрещено в соответствии со статьёй 38 закона Республики Беларусь "О средствах массовой информации", а "возобновление доступа к интернет-ресурсу возможно по заявлению его владельца после устранения нарушений законодательства о СМИ".

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Напомним, в Белоруссии 9 февраля заблокировали сайт интернет-издания TJournal. Пользователи TJ рассказали, что сайт перестал открываться на сетях МТС и "Белтелеком".

Авторы
Оксана Попова
Оксана Попова

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