В ВОЗ заявили, что миру далеко до конца пандемии коронавируса
По словам представителя организации, мы ещё столкнёмся не с одним опасным вариантом этой инфекции.
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Мир ещё далёк от завершения пандемии коронавирусной инфекции. Об этом заявил главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумья Сваминатан во время своего посещения Южно-Африканской Республики.
"Мы были свидетелями того, каким образом развивается коронавирус и как он мутирует. Мы знаем, что будут новые многочисленные варианты CoViD-19, вызывающие беспокойство", — цитирует слова представителя ВОЗ телерадиокомпания SABC.
Ранее глава ДНКОМ Андрей Исаев спрогнозировал резкий спад заболеваемости коронавирусом в России. Эксперт считает, что Россия на прошлой неделе вышла на пик текущей волны коронавирусной инфекции. По словам Исаева, опыт Европы показывает, что спад будет стремительным.
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