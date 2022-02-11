В ВОЗ заявили, что миру далеко до конца пандемии коронавируса

Мир ещё далёк от завершения пандемии коронавирусной инфекции. Об этом заявил главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумья Сваминатан во время своего посещения Южно-Африканской Республики.

"Мы были свидетелями того, каким образом развивается коронавирус и как он мутирует. Мы знаем, что будут новые многочисленные варианты CoViD-19, вызывающие беспокойство", — цитирует слова представителя ВОЗ телерадиокомпания SABC.