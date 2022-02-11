Минздрав сообщил о состоянии госпитализированного с ковидом Жириновского
По последним данным, течение болезни у политика осложнилось пневмонией и обширным поражением лёгких. Сейчас врачи делают всё возможное, чтобы его вылечить.
Владимир Жириновский. Фото © Instagram / zhirinovskiy
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский, госпитализированный 2 февраля с коронавирусом в Центральную клиническую больницу в Москве, находится в стабильном состоянии. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения России.
"Врачи продолжают оказывать всю возможную в этой ситуации медицинскую помощь", — рассказал журналистам представитель ведомства.
Напомним, что о госпитализации 75-летнего политика стало известно в среду, 9 февраля, причём в партии ЛДПР до последнего отказывались подтверждать эту информацию, ограничиваясь лишь кратким сообщением о том, что Жириновский "чувствует себя хорошо". При этом Mash сообщал, что лидер ЛДПР попал в больницу с двусторонней пневмонией, которая развилась на фоне коронавируса. Степень поражения средней тяжести — КТ-3, то есть у политика поражено 50–75% лёгких. Ближе к вечеру появилась информация, что Жириновского подключили к аппарату ИВЛ. А вот эти сведения в партии поспешили опровергнуть.
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