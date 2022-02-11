Галадриэль и принцесса гномов: Появились первые кадры сериала "Властелин колец: Кольца власти"

Киностудия Amazon показала первые кадры сериала "Властелин колец: Кольца власти", снятого по книгам Джона Толкина. Их публикует Vanity Fair. Поклонники фильма уже сейчас могут увидеть, какими будут персонажи сериала, выход которого на экраны запланирован 2 сентября этого года.

Персонажи нового сериала "Властелин колец: Кольца власти" © Vanity Fair

На снимках можно увидеть в том числе эльфийскую владычицу Галадриэль, принца царства гномов Казад-Дум Дурина IV, принцессу гномов Дису, целительницу Бронуин. Авторы пообещали рассказать в сериале историю всех Колец власти. События сюжета произойдут во Вторую эпоху, а точнее, задолго до того, как дядя хоббита Фродо нашёл кольцо Всевластья.

"До этого момента зрители видели на экране только историю одного кольца. Но до того колец было много, и мы восхищены возможностью рассказать обо всех них", — уточнили шоураннеры Джон Д.Пэйн и Патрик Маккей.

Издание также разместило фотографии со съёмочной площадки проекта. Создатели поставили цель сделать фильм для всей семьи, начиная от детей раннего возраста, поэтому будет много технически сложных эпизодов, ярких моментов, от которых должно захватывать дух. При этом сюжет обещает быть жизнеутверждающим и оптимистичным, где красной линией пройдёт тема дружбы и братства, которые способны преодолеть тьму.

Кадры со съёмок сериала "Властелин колец: Кольца власти" © Vanity Fair

Среди актёров зрители увидят Роберта Арамайо, известного по "Игре престолов", Синтию Аддай-Робинсон, сыгравшую в ленте "Стрелок", и колоритного Макса Болдри из знаменитого фильма "Мистер Бин на отдыхе".