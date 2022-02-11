Калужский губернатор поймал мигранта с купленным сертификатом о русском языке
Иностранец не мог нормально разговаривать по-русски, но понял вопрос "Сколько заплатили?" и, не почувствовав подвоха, ответил: "Пять тысяч".
Губернатор Калужской области Владислав Шапша. Фото © Instagram / vladislavshapsha
Губернатор Калужской области Владислав Шапша выложил кадры из миграционного центра в Боровском районе, где поймал мигранта с поддельными документами. Видео он опубликовал в своём инстаграме.
"Утром без предупреждения заехал в многофункциональный миграционный центр в Боровском районе. Первый попавшийся "гость с юга". Русским языком явно не владеет. Но, о чудо! Сертификат о знании русского языка на руках", — написал Шапша, отметив, что иностранец не понимал, что у него спрашивают, "по-русски ни бельмеса!".
Иностранец не мог нормально разговаривать по-русски, но понял вопрос "Сколько заплатили" и, не почувствовав подвоха, ответил: "Пять тысяч".
Как ранее писал Лайф, губернатор объявил, что с сегодняшнего дня все документы от не знающих язык мигрантов с липовыми сертификатами будут направляться миграционным центром в органы внутренних дел для проверки. Также по итогам проверки он принял ряд решений, в числе которых выход области из программы переселения соотечественников и запрет иностранцам работать в сфере пассажирских перевозок, общепите, торговле и кадровых агентствах.
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