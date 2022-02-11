Калужский губернатор поймал мигранта с купленным сертификатом о русском языке

Губернатор Калужской области Владислав Шапша выложил кадры из миграционного центра в Боровском районе, где поймал мигранта с поддельными документами. Видео он опубликовал в своём инстаграме.

"Утром без предупреждения заехал в многофункциональный миграционный центр в Боровском районе. Первый попавшийся "гость с юга". Русским языком явно не владеет. Но, о чудо! Сертификат о знании русского языка на руках", — написал Шапша, отметив, что иностранец не понимал, что у него спрашивают, "по-русски ни бельмеса!".

Иностранец не мог нормально разговаривать по-русски, но понял вопрос "Сколько заплатили" и, не почувствовав подвоха, ответил: "Пять тысяч".