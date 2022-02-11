Генсек НАТО назвал реальным риск нового военного конфликта в Европе

Генсек НАТО Йенс Столтенберг утверждает, что на данный момент образовался реальный риск начала войны в Европе из-за ситуации вокруг Украины. С таким заявлением он выступил на пресс-конференции в Румынии, которую транслировала пресс-служба альянса.

"Есть реальный риск нового военного конфликта в Европе, потому что наращивание российских сил продолжается", — искренне уверен Столтенберг.

Кроме того, Йенс Столтенберг подтвердил намерение усилить возможности Североатлантического альянса на восточном направлении на фоне роста напряжённости. Он заявил, что решение по усилению НАТО на восток на долгосрочной основе ожидается весной 2022 года. Оно включает в себя размещение боевых групп в Румынии и других странах региона Чёрного моря.

"Это будет обсуждаться на следующей встрече министрами обороны. Я ожидаю, что министры согласятся приступить к планированию, определению масштабов, характера, деталей того, как размещать боевые группы и какие именно подразделения. Окончательное решение, как я ожидаю, может быть принято весной", — заключил Столтенберг в ходе пресс-конференции на военной базе Михаила Когэлничану в Румынии.