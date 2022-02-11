В Нижнем Новгороде перепутали покойников, подмена вскрылась из-за сдвинувшейся крышки гроба
Ритуальная служба поспешила оправдаться тем, что "перепутали автобусы, так как в морге много усопших".
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В Нижнем Новгороде ритуальная служба перепутала покойников. Подмена вскрылась, когда крышка гроба случайно съехала. Церемонию похорон остановили, а близкие умершего обратились в полицию, сообщили РИА "Новости" в региональном УМВД РФ. Ритуальщики признали это "некрасивой ошибкой".
Возможно, случайную подмену никто бы и не заметил. Родственники увидели чужого человека в гробу лишь после отпевания в храме. Ритуальная служба поспешила оправдаться тем, что "перепутали автобусы, так как в морге много покойников". Также организаторы похорон пообещали возместить все расходы и моральный ущерб. Сообщается, что семье уже выдали тело их настоящего родственника. Полиция начала проверку.
Ранее Лайф писал, что в России предложили ввести статью за мошенничество в сфере ритуальных услуг. За такое преступление, полагают эксперты, должен грозить штраф до 300 тысяч рублей либо лишение свободы до четырёх лет.
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