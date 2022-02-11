В Нижнем Новгороде перепутали покойников, подмена вскрылась из-за сдвинувшейся крышки гроба

Возможно, случайную подмену никто бы и не заметил. Родственники увидели чужого человека в гробу лишь после отпевания в храме. Ритуальная служба поспешила оправдаться тем, что "перепутали автобусы, так как в морге много покойников". Также организаторы похорон пообещали возместить все расходы и моральный ущерб. Сообщается, что семье уже выдали тело их настоящего родственника. Полиция начала проверку.