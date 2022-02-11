Одна из проб спортсменки, взятая в декабре прошлого года, ранее дала положительный результат.

Спортивный арбитражный суд (CAS) не получал каких-либо заявлений от Международного олимпийского комитета (МОК), Международного союза конькобежцев (ISU) и Всемирного антидопингового агентства (WADA) относительно дела фигуристки Камилы Валиевой.