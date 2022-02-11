CAS не получал каких-либо заявлений насчёт допингового скандала с Валиевой
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Одна из проб спортсменки, взятая в декабре прошлого года, ранее дала положительный результат.
Спортивный арбитражный суд (CAS) не получал каких-либо заявлений от Международного олимпийского комитета (МОК), Международного союза конькобежцев (ISU) и Всемирного антидопингового агентства (WADA) относительно дела фигуристки Камилы Валиевой.
"На момент ответа CAS не получил никакие документы, касающиеся фигурного катания. Если заявления поступят в CAS, будет опубликован краткий пресс-релиз", — сообщили в CAS РИА "Новости".
Ранее официально стало известно, что в допинг-пробе Валиевой было обнаружено запрещённое вещество триметазидин. Спортсменку отстранили, но она опротестовала решение, РУСАДА разрешило ей продолжить выступления на Олимпиаде в Пекине. Однако после этого Международный олимпийский комитет подал протест. Его рассмотрением займётся выездная панель CAS в Пекине. Заседание состоится до 15 февраля. Именно в этот день фигуристки выйдут на лёд в рамках короткой программы.