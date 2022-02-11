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CAS не получал каких-либо заявлений на счёт допингового скандала с Валиевой

Ранее одна из проб спортсменки показала положительный результат, а взята она была в декабре прошлого года.

11 февраля, 11:43
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CN5gKXkJOaL/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">kamilavalieva26</a></p>

Фото © Instagram / kamilavalieva26

Спортивный арбитражный суд (CAS) не получал каких-либо заявлений от Международного олимпийского комитета (МОК), Международного союза конькобежцев (ISU) и Всемирного антидопингового агентства (WADA) относительно дела фигуристки Камилы Валиевой.

"На момент ответа CAS не получил никакие документы, касающиеся фигурного катания. Если заявления поступят в CAS, будет опубликован краткий пресс-релиз", сообщили в CAS РИА "Новости".

Препарат нашли, но есть вопросы: Что известно о скандале с допингом фигуристки Камилы Валиевой

Препарат нашли, но есть вопросы: Что известно о скандале с допингом фигуристки Камилы Валиевой

Ранее официально стало известно, что в допинг-пробе Валиевой было обнаружено запрещённое вещество триметазидин. Спортсменку отстранили, но она опротестовала решение, РУСАДА разрешило ей продолжить выступления на Олимпиаде в Пекине. Однако после этого Международный олимпийский комитет подал протест. Его рассмотрением займётся выездная панель CAS в Пекине. Заседание состоится до 15 февраля. Именно в этот день фигуристки выйдут на лёд в рамках короткой программы.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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